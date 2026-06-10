Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)

Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
В Сремски Карловцы все самое интересное находится буквально на расстоянии вытянутой руки.

Исследуя город, вы совершите путешествие сквозь века и узнаете о его истории от Древнего Рима до сегодняшнего дня.

Барон Врангель,
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Петр Первый, династия Габсбургов - перед вами откроется удивительное переплетение судеб и событий.

Прогулка по летней резиденции Патриарха Сербского, посещение винных подвалов и дегустация уникальных вин, знакомство с историей православной и католической церквей - все это ждет вас в рамках экскурсии.

Узнайте, как в стране появились первые школа и театр, и почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!»

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история города
  • 🍷 Дегустация вин
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 📜 Русский след в Сербии
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)

Что можно увидеть

  • Резиденция Патриарха
  • Собор середины XVIII века
  • Винные подвалы
  • Высшее церковное управление Русской православной церкви за границей

Описание экскурсии

Резиденция Патриарха

Мы прогуляемся по летней резиденции Патриарха Сербского — роскошному барочному дворцу — и заглянем в винный подвал, чтобы выбрать вино из патриарших запасов. По соседству возвышается собор середины XVIII века. Я расскажу историю храма, а вы попробуете найти его отличия от традиционных православных святынь. Мы поговорим о том, как город стал духовным центром Сербии, подметим странное соседство православной и католической церквей и вспомним жителей города, которые когда-то собирали огромные суммы на создание архитектурных шедевров.

Винный путь

В этих краях виноделие появилось еще благодаря римскому императору, поэтому в маленьком городе насчитывается целых 17 винарен. Мы обязательно должны посетить хотя бы одну! Виноделы в пятом поколении откроют вам семейную историю и посвятят в особенности ремесла. Спустившись в погреб, вы узнаете о тонкостях хранения напитка и попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника.
Если хватит сил, отправимся в другую винарию, чтобы посидеть в тележке для винограда и продегустировать вино с необычным названием «Сила».

Русский след в Сербии

Вы узнаете, что связывает Россию и Сербию, и как в стране появились первые школа и театр. Увидите, где после революции 1917 года находилось Высшее церковное управление Русской православной церкви за границей, зайдете во двор к генералу Врангелю и поймете, почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!» («серб и русский – братья навек!»).

Организационные детали

  • Я встречу вас у дверей вашего отеля в Нови-Саде или в Белграде на комфортабельном автомобиле
  • Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Нови-Саде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю
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на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Екатерина
Отличная экскурсия. Индивидуальный подход. Дмитрий интересный человек. Рекомендую 👍🏻
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Е
Очень понравилась поездка в Сремски Карловцы - небольшой городок, недалеко от Нови Сада. Дмитрий встретил около дома на автомобиле и мы с комфортом и с интересными разговорами о жизни в
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Сербии добрались до места. Дмитрий провел и рассказал нам о знаковых местах и зданиях этого города, что там было раньше, что происходит сейчас. Мы посмотрели на виноградники - просто потрясающие виды. Затем у нас была дегустация местных вин и меда. Открылись очень специфические вкусы))
Город хоть и очень маленький, но действительно разниться с остальной Сербией. А винодельни поистине заслуживают внимания. Я думаю самостоятельно было бы труднее изучить это место, так что спасибо Дмитрию)

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Е
Экскурсия оставила самые положительные впечатления! Дмитрий не только профессионально и увлеченно рассказывал об истории, но и создавал такую приятную и располагающую атмосферу, что время пролетело незаметно. Было ощущение, что общаешься
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с хорошим другом. Программа экскурсии была очень хорошо спланирована, мы успели увидеть все самое интересное. Отдельное спасибо за выбор кафе - прекрасное место для отдыха и перекуса. Экскурсия была отличным сочетанием познавательной информации и непринужденного общения.

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Н
Это была потрясающая экскурсия. Экскурсовод прекрасен. Я готова рекомендовать его всем и каждому. Прекрасная речь, знания по истории и архитектуре. Интересно и логично поставленный рассказ. Более того, если мы отвлекались,
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готов был поддержать переход на другую тему. Увидели ястребов вдоль дороги-переключились на животный мир Сербии, потом обратно к Сулейману Великому. 15 летний подросток не вякнул, что скучно ни разу за 7 часов.

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С
Действительно, очень обаятельный город Сремски Карловцы. Обязателен к посещению. Спасибо Дмитрию, экскурсия была очень познавательна и комфортна для детей. Много информации, красивые виды, вкусная еда, и даже небольшой дождь нисколько не смазал впечатление от города и крепости! Особое место заняли посещение винарий и дегустация! Дмитрий - интересный, знающий и внимательный собеседник и человек! Спасибо!
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Ю
Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо!
P.S. Экскурсию по нашей просьбе Дмитрий начал пораньше, поэтому в ризницу патриарха мы попали уже в 10 утра, самыми первыми, до всех многолюдных экскурсий.
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