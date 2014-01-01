Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии

Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к патриарху и местным виноделам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€200170 за экскурсиюскидка15%

Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Дмитрий – Гид в Нови-Саде
В милом Сремски Карловцы все самое интересное находится буквально на расстоянии вытянутой руки.

Исследуя город 🏙️, мы совершим путешествие сквозь века и поговорим о его истории 📖 от Древнего Рима до сегодняшнего дня.

Барон Врангель, Петр Первый, династия Габсбургов — вам откроется удивительное переплетение судеб и событий.
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии

Что вас ожидает

Резиденция Патриарха
Мы прогуляемся по летней резиденции Патриарха Сербского — роскошному барочному дворцу — и заглянем в винный подвал, чтобы выбрать вино из патриарших запасов. По соседству возвышается собор середины XVIII века. Я расскажу историю храма, а вы попробуете найти его отличия от традиционных православных святынь. Мы поговорим о том, как город стал духовным центром Сербии, подметим странное соседство православной и католической церквей и вспомним жителей города, которые когда-то собирали огромные суммы на создание архитектурных шедевров.

Винный путь
В этих краях виноделие появилось еще благодаря римскому императору, поэтому в маленьком городе насчитывается целых 17 винарен. Мы обязательно должны посетить хотя бы одну! Виноделы в пятом поколении откроют вам семейную историю и посвятят в особенности ремесла. Спустившись в погреб, вы узнаете о тонкостях хранения напитка и попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника.
Если хватит сил, отправимся в другую винарию, чтобы посидеть в тележке для винограда и продегустировать вино с необычным названием «Сила».

Русский след в Сербии
Вы узнаете, что связывает Россию и Сербию, и как в стране появились первые школа и театр. Увидите, где после революции 1917 года находилось Высшее церковное управление Русской православной церкви за границей, зайдете во двор к генералу Врангелю и поймете, почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!» («серб и русский – братья навек!»).

Организационные детали

  • Я встречу вас у дверей вашего отеля в Нови-Саде или в Белграде на комфортабельном автомобиле
  • Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
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Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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