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апартаментов. Суботица - очаровательнейшее место. Улицы, здания, дома и домики, кофейни, машины, люди, венгерский язык - у меня все вызвало совершенно искренний восторг и восхищение такой индивидуальностью и открытостью города к диалогу с новым его посетителем. Городская ратуша внутри - это нечто волшебное! История, вшитая в современную жизнь, и совсем не отстающая по динамике от современной жизни. Невероятная синагога (это было мое индивидуальное пожелание), особняк Райхля, весьма радушно открывающий свои маленькие тайны исследователям, ощущение умиротворения у вечернего Паличского озера. В общем,"Королева в восторге!"). С Дмитрием говорили обо всем, что касается Суботицы, Сербии, истории и отвлеченных предметов. Я все время что-то спрашивала (и выражала свое мнение), а Дмитрий подробно рассказывал. Как будто приехала в гости к старому приятелю, и он показал мне свой любимый дом, свои любимые места, рассказал о них, и влюбил меня в свою страну Сербию. Очень легкое общение с человеком, которого видишь первый раз в жизни. Бесконечно благодарна Дмитрию за прекрасный день в Суботице!