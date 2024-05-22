Экскурсии на 1 день в Нови-Саде

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Нови-Саде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
385 за всё до 4 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца
Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в
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    сопровождении такого прекрасного гида он стал еще интереснее. Посетили увлекательные локации, забрались на смотровую площадку в ратуше (весь город как на ладони), пообедали в очень атмосферном ресторане. По дороге в Суботицу Дмитрий сделал остановку, чтобы показать нам поля цветущих маков. А еще он отвечал на все вопросы по сербской культуре и традициям и делился своим опытом жизни в Сербии. Однозначно рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • М
    Марина
    7 ноября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
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    гуляем со старым другом. Большое спасибо за экскурсию, за чувство юмора, за то, что все интересно, красиво и очень вкусно! Воеводина прекрасна, всем рекомендую!

  • И
    Иван
    18 сентября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
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    Показал основные достопримечательности. Рассказал о всех них, уделяя внимание необходимым деталям. Обеспечил вкусный обед по адекватной цене в проверенном ресторане. Ответил на все наши вопросы о Сербии, её истории, культуре, тесных связях с Россией и Русской эмиграцией. Дмитрий накопил множество знаний о стране и проникся духом братского сербского народа. Именно таким и должен быть хороший экскурсовод. А, по окончании экскурсии, Дмитрий с комфортом доставил нас обратно в аэропорт. С удовольствием воспользуемся помощью Дмитрия в следующий раз! Рекомендуем всем. Не пожалеете! Иван и Елизавета

  • Н
    Наталия
    15 мая 2023
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Поездка с Дмитрием была просто замечательной. Несмотря на дождь, все прошло отлично. Дмитрий поделился не только историческими фактами о Сербии
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    и о Суботице, но и очень интересно рассказал про архитектуру, традиции, а также поделился злачными местами. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как гида.

  • Ш
    Шошана
    4 апреля 2023
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Были с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера расстались в Белграде около моих
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    апартаментов. Суботица - очаровательнейшее место. Улицы, здания, дома и домики, кофейни, машины, люди, венгерский язык - у меня все вызвало совершенно искренний восторг и восхищение такой индивидуальностью и открытостью города к диалогу с новым его посетителем. Городская ратуша внутри - это нечто волшебное! История, вшитая в современную жизнь, и совсем не отстающая по динамике от современной жизни. Невероятная синагога (это было мое индивидуальное пожелание), особняк Райхля, весьма радушно открывающий свои маленькие тайны исследователям, ощущение умиротворения у вечернего Паличского озера. В общем,"Королева в восторге!"). С Дмитрием говорили обо всем, что касается Суботицы, Сербии, истории и отвлеченных предметов. Я все время что-то спрашивала (и выражала свое мнение), а Дмитрий подробно рассказывал. Как будто приехала в гости к старому приятелю, и он показал мне свой любимый дом, свои любимые места, рассказал о них, и влюбил меня в свою страну Сербию. Очень легкое общение с человеком, которого видишь первый раз в жизни. Бесконечно благодарна Дмитрию за прекрасный день в Суботице!

    Были с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера расстались
  • Е
    Елена
    1 марта 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Это была наша вторая встреча с Дмитрием) замечательно провели экскурсионный день, проехавшись по Воеводине. Интересная подача материала, самые интересные и вкусные места этого края.
  • н
    наталья
    11 апреля 2022
    Шумадия: королевская Сербия
    Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «На весь день»

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  1. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
  2. Шумадия: королевская Сербия
  3. Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
  4. Термальные источники Аранджеловаца
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 385. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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