Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
В путешествии по Шумадии вы познакомитесь с историей впечатляющей церкви Святого Георгия, уникальную мозаику которой создавали российские мастера. Узнаете о выдающихся личностях Сербии, знаковых событиях и королевских династиях.
А ещё мы попадём в королевскую винарию, где хранится архив старейших вин региона, и посетим современных виноделов, у которых продегустируем их лучшие вина.
Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, храм династии Карагеоргиевичей. Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора. Я расскажу об основателе рода, Георгии Петровиче, наводившем страх на турок и поднявшем сербов на первое восстание против османского ига. И о его внуке — короле Петаре I, который возвел этот храм, чтобы увековечить династию и память о великом деде. Вы услышите необычную историю создания короны из пушки, увидите семейные реликвии, сошедшие с парадных портретов, и телеграмму, с которой началась большая война. А также откроете, что последняя королевская династия Сербии — не исторических факт, а живые люди, которые ведут свои соцсети, и которых можно встретить на светских приемах.
Русский след на Балканах
Я расскажу о Николае Краснове — ведущем государственном архитекторе короля Александра и бывшем императорском архитекторе России. Именно под его руководством была выполнена декорация интерьера церкви уникальной мозаикой. Поговорим о других наших соотечественниках, нашедших пристанище в Сербии. Я расскажу о личностях, которые оставили здесь значительный след и оказали огромное влияние на архитектуру и искусство.
Королевская винария
Вы попадёте в королевскую винарию, где хранится архив старейших вин региона. Познакомитесь с историей вин из королевских виноградников, которые подавались к столу во время официальных визитов глав государств и были предметом гордости Королевства Югославии. Мы с вами увидим необычные свадебные подарки королевской четы и попробуем расшифровать надписи на самой старой винной бочке.
Тайны современных виноделов
В завершение поездки вы посетите крупнейшую современную винарию региона. Познакомитесь с историей частных виноделов и узнаете, как они возрождали традиции виноделия шумадийского региона в «лихие девяностые». Мы пройдёмся по винным подвалам, увидим, как производится шампанское по классической технологии, и встретим античного бога виноделия, охраняющего винный архив этой семьи. Продегустируем вина, изготовленные по чудом сохранившимся секретным технологиям, и будем любоваться потрясающим видом на живописные виноградники.
Организационные детали
Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно:
билет в церковь и музеи королевской династии: 600 рсд (€5)
дегустация вина: от 450 рсд (€4) за бокал
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Нови-Саде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю читать дальшеуменьшить
на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромное спасибо Дмитрию за замечательно проведенный день. Увидела потрясающие красивые места, узнали много нового, побывали на виноградниках. Дмитрий интересный рассказчик и очень позитивный человек. Буду рекомендовать друзьям.
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наталья
Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
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