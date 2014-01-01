Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

  1. Экскурсии

Шумадия: королевская Сербия

Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€200180 за экскурсиюскидка10%

Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Дмитрий – Гид в Нови-Саде
В путешествии по Шумадии вы познакомитесь с историей впечатляющей церкви Святого Георгия, где находится королевский мавзолей.

Узнаете о выдающихся личностях Сербии, знаковых событиях и русском следе.

А в конце посетите крупнейшую винарию региона, где продегустируете ценные вина с видом на закат и виноградники.
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия

Что вас ожидает

Королевская история Сербии
Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, где находится мавзолей династии Карагеоргиевичей. Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора. Я расскажу об основателе рода, Георгии Петровиче, наводившем страх на турок и поднявшем сербов на первое восстание против османского ига. И о его внуке — короле Петаре I, который возвел огромный храм, чтобы увековечить династию и память о великом деде. Вы услышите необычную историю создания короны из пушки, увидите семейные реликвии, сошедшие с парадных портретов, и телеграмму, с которой началась великая война. А также откроете, что последняя королевская династия Сербии — не исторических факт, а живые люди, которые ведут свой Инстаграм и Фейсбук, и которых можно встретить на светских приемах.

Русский след на Балканах
Кроме того, на территории собора вы узнаете о Николае Краснове — ведущем государственном архитекторе короля Александра и бывшем императорском архитекторе России. Именно под его руководством была выполнена декорация интерьера церкви. Поговорим о других наших соотечественниках, нашедших пристанище в Сербии. Я расскажу о личностях, которые оставили здесь значительный след и оказали огромное влияние на архитектуру и искусство. Будут беседы и о том, как складывалась судьба других русских семей в начале XX века.

Секреты винодела
В завершение поездки вы посетите крупнейшую винарию региона. Познакомитесь с историей вин из королевских виноградников, которые подавались к столу во время официальных визитов глав государств и были предметом гордости сербов. И продегустируете вина, изготовленные по чудом сохранившимся секретным технологиям, любуясь потрясающим видом на закат и живописные виноградники.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входные билеты и дегустация не включены:
    — билет в мавзолей и музей королевской династии: 400 рсд (3,5 евро)
    — посещение винарии, дегустация вина и шампанского: 1100 рсд (10 евро).
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
Напишите мне

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

Сремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
скидка15%
€200
170 за экскурсию
5 часов
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к патриарху и местным виноделам
В милом Сремски Карловцы все самое интересное находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Исследуя город, мы совершим путешествие сквозь века и поговорим о его истории от Древнего Рима до сегодняшнего дня. Барон Врангель, Петр Первый, династия Габсбургов — вам откроется удивительное переплетение судеб и событий.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!Воеводина: всё самое интересное за 1 день!Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
200 за экскурсию
7 часов
3 отзыва
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии. А ещё город называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить. Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки. А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.

Выбирайте и другие экскурсии в Нови-Саде

ОбзорныеНа автомобилеВсеИстория и архитектураИндивидуальныеЗа городомСо скидкой
180 за экскурсию
Заказать экскурсию