мы с комфортом и с интересными разговорами о жизни в Сербии добрались до места. Дмитрий провел и рассказал нам о знаковых местах и зданиях этого города, что там было раньше, что происходит сейчас. Мы посмотрели на виноградники - просто потрясающие виды. Затем у нас была дегустация местных вин и меда. Открылись очень специфические вкусы))

Город хоть и очень маленький, но действительно разниться с остальной Сербией. А винодельни поистине заслуживают внимания. Я думаю самостоятельно было бы труднее изучить это место, так что спасибо Дмитрию)