Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду: винный путь и русский след
Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
«Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно»
Завтра в 10:00
15 дек в 10:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
«А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад»
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно:»
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
- ЕЕлена9 октября 2025Огромное спасибо Дмитрию за замечательно проведенный день. Увидела потрясающие красивые места, узнали много нового, побывали на виноградниках. Дмитрий интересный рассказчик и очень позитивный человек. Буду рекомендовать друзьям.
- ЭЭльвира10 апреля 2025Добрый день. Побывать в соседнем городе хотели давно😀 мечта сбылась. Очень повезло с погодой, и мы смогли с наслаждением погулять и послушать исторические факты! И особенной изюминкой экскурсии конечно ж является посещение виноделен Сербии😀 все понравилось!
- ЕЕкатерина10 марта 2025Экскурсия оставила самые положительные впечатления! Дмитрий не только профессионально и увлеченно рассказывал об истории, но и создавал такую приятную и
- ООльга18 января 2025Интересная экскурсия, много новых фактов, гид знающий и очень добротный! Рекомендую!
- ЕЕвгения25 июня 2024Очень понравилась поездка в Сремски Карловцы - небольшой городок, недалеко от Нови Сада. Дмитрий встретил около дома на автомобиле и
- ЮЮлия22 мая 2024Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо!
P.S. Экскурсию по
- ННаталья26 ноября 2022Это была потрясающая экскурсия. Экскурсовод прекрасен. Я готова рекомендовать его всем и каждому. Прекрасная речь, знания по истории и архитектуре.
- ннаталья11 апреля 2022Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
- ООльга11 июля 2021Дмитрий- самый обаятельный экскурсовод Сербии! Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно, гид учёл все наши пожелания по маршруту, по времени экскурсии.
- ССветлана29 апреля 2021Действительно, очень обаятельный город Сремски Карловцы. Обязателен к посещению. Спасибо Дмитрию, экскурсия была очень познавательна и комфортна для детей. Много
