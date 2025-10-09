Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Нови-Саде – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Нови-Саде на русском языке, цены от €321. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду: винный путь и русский след
Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
«Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно»
Завтра в 10:00
15 дек в 10:00
€321 за всё до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день
На машине
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
«А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад»
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно:»
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 октября 2025
    Шумадия: королевская Сербия
    Огромное спасибо Дмитрию за замечательно проведенный день. Увидела потрясающие красивые места, узнали много нового, побывали на виноградниках. Дмитрий интересный рассказчик и очень позитивный человек. Буду рекомендовать друзьям.
  • Э
    Эльвира
    10 апреля 2025
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Добрый день. Побывать в соседнем городе хотели давно😀 мечта сбылась. Очень повезло с погодой, и мы смогли с наслаждением погулять и послушать исторические факты! И особенной изюминкой экскурсии конечно ж является посещение виноделен Сербии😀 все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    10 марта 2025
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Экскурсия оставила самые положительные впечатления! Дмитрий не только профессионально и увлеченно рассказывал об истории, но и создавал такую приятную и
    читать дальше

    располагающую атмосферу, что время пролетело незаметно. Было ощущение, что общаешься с хорошим другом. Программа экскурсии была очень хорошо спланирована, мы успели увидеть все самое интересное. Отдельное спасибо за выбор кафе - прекрасное место для отдыха и перекуса. Экскурсия была отличным сочетанием познавательной информации и непринужденного общения.

  • О
    Ольга
    18 января 2025
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Интересная экскурсия, много новых фактов, гид знающий и очень добротный! Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    25 июня 2024
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Очень понравилась поездка в Сремски Карловцы - небольшой городок, недалеко от Нови Сада. Дмитрий встретил около дома на автомобиле и
    читать дальше

    мы с комфортом и с интересными разговорами о жизни в Сербии добрались до места. Дмитрий провел и рассказал нам о знаковых местах и зданиях этого города, что там было раньше, что происходит сейчас. Мы посмотрели на виноградники - просто потрясающие виды. Затем у нас была дегустация местных вин и меда. Открылись очень специфические вкусы))
    Город хоть и очень маленький, но действительно разниться с остальной Сербией. А винодельни поистине заслуживают внимания. Я думаю самостоятельно было бы труднее изучить это место, так что спасибо Дмитрию)

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо!
    P.S. Экскурсию по
    читать дальше

    нашей просьбе Дмитрий начал пораньше, поэтому в ризницу патриарха мы попали уже в 10 утра, самыми первыми, до всех многолюдных экскурсий.

  • Н
    Наталья
    26 ноября 2022
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Это была потрясающая экскурсия. Экскурсовод прекрасен. Я готова рекомендовать его всем и каждому. Прекрасная речь, знания по истории и архитектуре.
    читать дальше

    Интересно и логично поставленный рассказ. Более того, если мы отвлекались, готов был поддержать переход на другую тему. Увидели ястребов вдоль дороги-переключились на животный мир Сербии, потом обратно к Сулейману Великому. 15 летний подросток не вякнул, что скучно ни разу за 7 часов.

  • н
    наталья
    11 апреля 2022
    Шумадия: королевская Сербия
    Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
  • О
    Ольга
    11 июля 2021
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Дмитрий- самый обаятельный экскурсовод Сербии! Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно, гид учёл все наши пожелания по маршруту, по времени экскурсии.
  • С
    Светлана
    29 апреля 2021
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Действительно, очень обаятельный город Сремски Карловцы. Обязателен к посещению. Спасибо Дмитрию, экскурсия была очень познавательна и комфортна для детей. Много
    читать дальше

    информации, красивые виды, вкусная еда, и даже небольшой дождь нисколько не смазал впечатление от города и крепости! Особое место заняли посещение винарий и дегустация! Дмитрий - интересный, знающий и внимательный собеседник и человек! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нови-Саде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
  2. Воеводина: всё самое интересное за 1 день
  3. Шумадия: королевская Сербия
Какие места ещё посмотреть в Нови-Саде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в декабре 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 321 до 385. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 33 ⭐ отзыва, цены от €321. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль