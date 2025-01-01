3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземелья и фортификация Нови-Сада: уникальная экскурсия
Посетите катакомбы Петроварадинской крепости в Нови-Саде и узнайте, что скрывается под этим грандиозным сооружением. Погрузитесь в историю и тайны 18 века
19 янв в 09:00
25 янв в 09:00
€65 за всё до 3 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100€80 за всё до 8 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Старые кафаны Нови-Сада (18+)
Откройте для себя уникальные истории старых кафан Нови-Сада, где оживают события прошлого и раскрываются тайны жизни горожан
Начало: На улице Матице Српске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100€80 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 января 2025В восторге от места и формата экскурсии🙌 заглянули во все уголки крепости и даже увидели летучих мышей 😍 Спасибо за экскурсию))
- ООксана15 ноября 2024Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!
- ЕЕлисей2 ноября 2024Всем рекомендуем, очень понравилось! Спасибо гиду за интересную и познавательную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Нескучные экскурсии»
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