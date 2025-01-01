Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Нови-Саде на русском языке, цены от €65, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Пешая
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземелья и фортификация Нови-Сада: уникальная экскурсия
Посетите катакомбы Петроварадинской крепости в Нови-Саде и узнайте, что скрывается под этим грандиозным сооружением. Погрузитесь в историю и тайны 18 века
19 янв в 09:00
25 янв в 09:00
65 за всё до 3 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Пешая
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10080 за всё до 8 чел.
Старые кафаны Нови-Сада (18+)
Пешая
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Старые кафаны Нови-Сада (18+)
Откройте для себя уникальные истории старых кафан Нови-Сада, где оживают события прошлого и раскрываются тайны жизни горожан
Начало: На улице Матице Српске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10080 за всё до 8 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Нескучные экскурсии»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
  2. Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
  3. Старые кафаны Нови-Сада (18+)
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в январе 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 80 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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