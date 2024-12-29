3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземелья и фортификация Нови-Сада: уникальная экскурсия
Посетите катакомбы Петроварадинской крепости в Нови-Саде и узнайте, что скрывается под этим грандиозным сооружением. Погрузитесь в историю и тайны 18 века
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
€65 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Услышать о закулисной жизни города и открыть его с интимной стороны
Начало: У Дунайского парка
Завтра в 10:00
31 дек в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная прогулка по Нови-Саду
Откройте для себя Нови-Сад с новой стороны: прогулка по историческим местам и скрытым уголкам города. Узнайте тайны и истории, которые не расскажут путеводители
Начало: На набережной Београдски кеj
Завтра в 10:00
1 янв в 13:00
€40 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 декабря 2024Светлана потрясающий рассказчик, слушать было одно удовольствие! Объемные и интересные знания по всем аспектам, начиная от истории, заканчивая фольклором! Провела по интересным местам, дала рекомендации, все сопроводила объемным рассказом и пояснениями. Потрясающе! Мы остались очень довольны!
- ИИрина28 декабря 2024Экскурсия интересная, нестандартная, для всех возрастных категорий 14+. Светлане спасибо за интересный рассказ, детали и нюансы из истории города и страны
- ООксана15 ноября 2024Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!
- ЕЕлисей2 ноября 2024Всем рекомендуем, очень понравилось! Спасибо гиду за интересную и познавательную экскурсию
- ООльга15 октября 2024Очень впечатлила экскурсия, несмотря на то, что изначально казалось, что это не совсем наша тема. Но Алексей настолько увлеченный этой
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в декабре 2024
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