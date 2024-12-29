читать дальше темой человек, что сумел "зажечь" и нас. Очень доходчиво, с юмором интересно рассказал о крепости и не только. Не заметили, как пролетело 3,5 часа. Экскурсию однозначно рекомендуем.

Очень впечатлила экскурсия, несмотря на то, что изначально казалось, что это не совсем наша тема. Но Алексей настолько увлеченный этой