Необычные экскурсии по Нови-Саду

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Нови-Саде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземелья и фортификация Нови-Сада: уникальная экскурсия
Посетите катакомбы Петроварадинской крепости в Нови-Саде и узнайте, что скрывается под этим грандиозным сооружением. Погрузитесь в историю и тайны 18 века
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
65 за всё до 3 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Услышать о закулисной жизни города и открыть его с интимной стороны
Начало: У Дунайского парка
Завтра в 10:00
31 дек в 10:00
100 за всё до 8 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная прогулка по Нови-Саду
Откройте для себя Нови-Сад с новой стороны: прогулка по историческим местам и скрытым уголкам города. Узнайте тайны и истории, которые не расскажут путеводители
Начало: На набережной Београдски кеj
Завтра в 10:00
1 янв в 13:00
40 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    29 декабря 2024
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Светлана потрясающий рассказчик, слушать было одно удовольствие! Объемные и интересные знания по всем аспектам, начиная от истории, заканчивая фольклором! Провела по интересным местам, дала рекомендации, все сопроводила объемным рассказом и пояснениями. Потрясающе! Мы остались очень довольны!
  • И
    Ирина
    28 декабря 2024
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Экскурсия интересная, нестандартная, для всех возрастных категорий 14+. Светлане спасибо за интересный рассказ, детали и нюансы из истории города и страны
  • О
    Оксана
    15 ноября 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!
    Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!
  • Е
    Елисей
    2 ноября 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Всем рекомендуем, очень понравилось! Спасибо гиду за интересную и познавательную экскурсию
  • О
    Ольга
    15 октября 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Очень впечатлила экскурсия, несмотря на то, что изначально казалось, что это не совсем наша тема. Но Алексей настолько увлеченный этой
    читать дальше

    темой человек, что сумел "зажечь" и нас. Очень доходчиво, с юмором интересно рассказал о крепости и не только. Не заметили, как пролетело 3,5 часа. Экскурсию однозначно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Необычные»

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  3. Туристический и скрытый Нови-Сад
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в декабре 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 100. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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