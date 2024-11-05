Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Нови-Саде на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 10% скидка 62 отзыва 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе Начало: В центре Нови-Сада 50 € 45 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Мини-группа до 12 чел. Добро пожаловать в Нови-Сад Посетить знаковые места уютного города, сочетающего европейские традиции и балканский колорит Начало: На вокзале в Нови-Саде «Мы покажем вам главные достопримечательности города: Петроварадинскую крепость, собор Пресвятой Богородицы, старинные мосты и дома с черепичными крышами» Расписание: в среду и воскресенье в 10:00 € 48 за человека Пешая 15% скидка 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости Начало: В центре города 100 € 85 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Нови-Сада Последние отзывы на экскурсии К Ксения Знакомьтесь, Нови-Сад Очень приятная познавательная прогулка по городу. Посмотрели все знаковые достопримечательности, познакомились с историей и архитектурой город (от сецессиона до конструктивизма). Елена - прекрасный увлеченный рассказчик, 100% рекомендую.

Е Елена Знакомьтесь, Нови-Сад Сегодня побывали на интересной экскурсии Нови Сад. Нашим экскурсоводом была Елена. Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид рассказал много интересного и сама экскурсия проходила в формате диалога.

А Артем Знакомьтесь, Нови-Сад Отличная экскурсия, было очень интересно, рассказали несколько вещей, о которых даже подруга, живущая в сербии год, не знала

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Обзорные»

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