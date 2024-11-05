скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
50€45 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Нови-Сад
Посетить знаковые места уютного города, сочетающего европейские традиции и балканский колорит
Начало: На вокзале в Нови-Саде
«Мы покажем вам главные достопримечательности города: Петроварадинскую крепость, собор Пресвятой Богородицы, старинные мосты и дома с черепичными крышами»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
€48 за человека
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€85 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 ноября 2024Очень приятная познавательная прогулка по городу. Посмотрели все знаковые достопримечательности, познакомились с историей и архитектурой город (от сецессиона до конструктивизма). Елена - прекрасный увлеченный рассказчик, 100% рекомендую.
- ЕЕлена27 октября 2024Сегодня побывали на интересной экскурсии Нови Сад. Нашим экскурсоводом была Елена. Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид рассказал много интересного и сама экскурсия проходила в формате диалога.
- ААртем26 октября 2024Отличная экскурсия, было очень интересно, рассказали несколько вещей, о которых даже подруга, живущая в сербии год, не знала
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в ноябре 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 85 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Нови-Сада нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нови-Саде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке