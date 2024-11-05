Обзорные и познавательные экскурсии Нови-Сада

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Нови-Саде на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Знакомьтесь, Нови-Сад
Пешая
скидка
10%
62 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5045 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Нови-Сад
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Нови-Сад
Посетить знаковые места уютного города, сочетающего европейские традиции и балканский колорит
Начало: На вокзале в Нови-Саде
«Мы покажем вам главные достопримечательности города: Петроварадинскую крепость, собор Пресвятой Богородицы, старинные мосты и дома с черепичными крышами»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
48 за человека
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Пешая
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10085 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 ноября 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Очень приятная познавательная прогулка по городу. Посмотрели все знаковые достопримечательности, познакомились с историей и архитектурой город (от сецессиона до конструктивизма). Елена - прекрасный увлеченный рассказчик, 100% рекомендую.
  • Е
    Елена
    27 октября 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Сегодня побывали на интересной экскурсии Нови Сад. Нашим экскурсоводом была Елена. Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид рассказал много интересного и сама экскурсия проходила в формате диалога.
  • А
    Артем
    26 октября 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Отличная экскурсия, было очень интересно, рассказали несколько вещей, о которых даже подруга, живущая в сербии год, не знала

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Обзорные»

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  1. Знакомьтесь, Нови-Сад
  2. Добро пожаловать в Нови-Сад
  3. Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в ноябре 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 85 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Нови-Сада нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нови-Саде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке
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