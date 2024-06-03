1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Катакомбы Петроварадинской крепости
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Если вам нравится не просто ходить по историческим местам, а знакомиться с их исторической "изнанкой", то я большим удовольствием рекомендую
- ННаталья27 мая 2024Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с юмором. Однозначно рекомендую тем, кто любит необычные экскурсии по любопытным местам.
- ССлава28 апреля 2024Экскурсия топ, катакомбы топ. Не знаю что написать, все было оч круто
- ММарина7 ноября 2023Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
- ИИван18 сентября 2023Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
- ЕЕлена1 марта 2023Это была наша вторая встреча с Дмитрием) замечательно провели экскурсионный день, проехавшись по Воеводине. Интересная подача материала, самые интересные и вкусные места этого края.
- ннаталья11 апреля 2022Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
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