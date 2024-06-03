Экскурсии Нови-Сада об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Нови-Саде на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Катакомбы Петроварадинской крепости
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за всё до 3 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Если вам нравится не просто ходить по историческим местам, а знакомиться с их исторической "изнанкой", то я большим удовольствием рекомендую
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    экскурсию Катакомбы Петроварадинской крепости с Алексеем в качестве экскурсовода. Алексей - гид, который, во-первых, в буквальном смысле дышит темой истории и военных укреплений, в хорошем смысле, заражая своим интересом экскурсантов, во-вторых, мастерски чувствует группу, адаптируя экскурсию под потребности и уровень аудитории. Мы ходили с двумя детьми (8 и 10 лет) - три часа путешествия пролетели для них незаметно! И это, во многом, благодаря, умению Алексея увлечь и удивить экскурсантов разных возрастов и притязаний.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с юмором. Однозначно рекомендую тем, кто любит необычные экскурсии по любопытным местам.
    Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и сОдна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с
  • С
    Слава
    28 апреля 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Экскурсия топ, катакомбы топ. Не знаю что написать, все было оч круто
  • М
    Марина
    7 ноября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
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    гуляем со старым другом. Большое спасибо за экскурсию, за чувство юмора, за то, что все интересно, красиво и очень вкусно! Воеводина прекрасна, всем рекомендую!

  • И
    Иван
    18 сентября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
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    Показал основные достопримечательности. Рассказал о всех них, уделяя внимание необходимым деталям. Обеспечил вкусный обед по адекватной цене в проверенном ресторане. Ответил на все наши вопросы о Сербии, её истории, культуре, тесных связях с Россией и Русской эмиграцией. Дмитрий накопил множество знаний о стране и проникся духом братского сербского народа. Именно таким и должен быть хороший экскурсовод. А, по окончании экскурсии, Дмитрий с комфортом доставил нас обратно в аэропорт. С удовольствием воспользуемся помощью Дмитрия в следующий раз! Рекомендуем всем. Не пожалеете! Иван и Елизавета

  • Е
    Елена
    1 марта 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Это была наша вторая встреча с Дмитрием) замечательно провели экскурсионный день, проехавшись по Воеводине. Интересная подача материала, самые интересные и вкусные места этого края.
  • н
    наталья
    11 апреля 2022
    Шумадия: королевская Сербия
    Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «История и архитектура»

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  1. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
  2. Катакомбы Петроварадинской крепости
  3. Шумадия: королевская Сербия
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 321. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 29 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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