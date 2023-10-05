Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча

Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Я покажу, где жил Эйнтштейн, и расскажу, что говорили о нём горожане. Расскажу, как измерить скорость Дуная. Проведу по заброшенному туннелю в старинной крепости, который недавно открыли для путешественников. Вы увидите эти места глазами любящих местных жителей. Захотите останавливаться почти у каждого дома и исследовать, фотографировать, узнавать!
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Нови-Сад — Дунай и Эйнштейн

Вы осмотрите весь центр города. Заглянете в популярные и нетуристические места, увидите невероятно красивые здания, уютные площади и парки, набережную могучего Дуная. Если захотите, пересчитаете количество булыжников на улице и даже измерите скорость течения реки.

Я покажу, где жил Альберт Эйнштейн с женой-сербкой, и расскажу, почему соседи считали его чудиком. Вы увидите православные и католические храмы и городские музеи. По вашему желанию зайдём внутрь и осмотрим убранство церквей и экспозиции выставок.

Петроварадин — крепость и туннель

Из Нови-Сада мы пойдём в соседний город… пешком. По Петроварадинской крепости можно бродить и бродить, представляя Средневековье. Вы изучите часть постройки, узнаете её историю и увидите Нови-Сад во всей красе со смотровых площадок. А ещё пройдёте по длинному туннелю под крепостью и узнаете, как он появился и откуда там рельсы.

По желанию мы зайдём в несложные катакомбы — полностью безопасные и легальные. Там есть арки, через которые красиво струится свет, и плющ на стенах — получатся атмосферные фотографии.

Организационные детали

  • Встреча возможна в любом районе города. При необходимости подскажу, как добраться до Нови-Сада из аэропорта Белграда.
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (по желанию)
  • Если останутся силы, то обойдём и другие районы Нови-Сада

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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I
5 окт 2023
Отличная экскурсия. Витайлий настоящий профессионал. Мы были очень рады знакомству с Виталием и городом. Посмотрели все что хотели и даже больше. Жаль что удалось выделить на Нови Сад только один день. Если хотите узнать город и вохнуть его атмоферу то однозначно обращайтесь к Виталию не пожалеете. Надеемся еще вернуться в этот прекрасный город.
И
28 сен 2023
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Мы узнали не только много интересного про сам город, но и про районы города. 5 часов прошли незаметно. Спасибо вашей команде и экскурсоводу.
Ю
24 сен 2023
Я восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знание о городе были глубокими, маршрут комфортным и оптимальным.
Виталий использовал разные методы, чтобы сделать информацию интересной и запоминающейся. Он был отзывчивым и внимательным.

Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о городе.
Я восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знаниеЯ восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знаниеЯ восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знаниеЯ восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знаниеЯ восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знаниеЯ восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знаниеЯ восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знаниеЯ восхищена пешеходной экскурсией по Нови-саду и ораторским искусством нашего гида. Его подача информации и знание
Е
23 сен 2023
Спасибо за экскурсию! Отлично провели время! Было интересно, комфортно (а мы были с разновозрастными детьми и это было важно) и весело!
Спасибо за экскурсию! Отлично провели время! Было интересно, комфортно (а мы были с разновозрастными детьми и это было важно) и весело!

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