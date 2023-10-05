Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
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даты
Описание
Что вас ожидает
Нови-Сад — Дунай и Эйнштейн
Вы осмотрите весь центр города. Заглянете в популярные и нетуристические места, увидите невероятно красивые здания, уютные площади и парки, набережную могучего Дуная. Если захотите, пересчитаете количество булыжников на улице и даже измерите скорость течения реки.
Я покажу, где жил Альберт Эйнштейн с женой-сербкой, и расскажу, почему соседи считали его чудиком. Вы увидите православные и католические храмы и городские музеи. По вашему желанию зайдём внутрь и осмотрим убранство церквей и экспозиции выставок.
Петроварадин — крепость и туннель
Из Нови-Сада мы пойдём в соседний город… пешком. По Петроварадинской крепости можно бродить и бродить, представляя Средневековье. Вы изучите часть постройки, узнаете её историю и увидите Нови-Сад во всей красе со смотровых площадок. А ещё пройдёте по длинному туннелю под крепостью и узнаете, как он появился и откуда там рельсы.
По желанию мы зайдём в несложные катакомбы — полностью безопасные и легальные. Там есть арки, через которые красиво струится свет, и плющ на стенах — получатся атмосферные фотографии.
Организационные детали
- Встреча возможна в любом районе города. При необходимости подскажу, как добраться до Нови-Сада из аэропорта Белграда.
- Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (по желанию)
- Если останутся силы, то обойдём и другие районы Нови-Сада
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Виталий использовал разные методы, чтобы сделать информацию интересной и запоминающейся. Он был отзывчивым и внимательным.
Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о городе.