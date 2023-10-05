Я покажу, где жил Эйнтштейн, и расскажу, что говорили о нём горожане. Расскажу, как измерить скорость Дуная. Проведу по заброшенному туннелю в старинной крепости, который недавно открыли для путешественников. Вы увидите эти места глазами любящих местных жителей. Захотите останавливаться почти у каждого дома и исследовать, фотографировать, узнавать!

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Описание

Что вас ожидает

Нови-Сад — Дунай и Эйнштейн

Вы осмотрите весь центр города. Заглянете в популярные и нетуристические места, увидите невероятно красивые здания, уютные площади и парки, набережную могучего Дуная. Если захотите, пересчитаете количество булыжников на улице и даже измерите скорость течения реки.

Я покажу, где жил Альберт Эйнштейн с женой-сербкой, и расскажу, почему соседи считали его чудиком. Вы увидите православные и католические храмы и городские музеи. По вашему желанию зайдём внутрь и осмотрим убранство церквей и экспозиции выставок.

Петроварадин — крепость и туннель

Из Нови-Сада мы пойдём в соседний город… пешком. По Петроварадинской крепости можно бродить и бродить, представляя Средневековье. Вы изучите часть постройки, узнаете её историю и увидите Нови-Сад во всей красе со смотровых площадок. А ещё пройдёте по длинному туннелю под крепостью и узнаете, как он появился и откуда там рельсы.

По желанию мы зайдём в несложные катакомбы — полностью безопасные и легальные. Там есть арки, через которые красиво струится свет, и плющ на стенах — получатся атмосферные фотографии.

Организационные детали