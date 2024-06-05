1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
Начало: По договоренности
«Я покажу лучшие строения Нови-Сада: Собор Девы Марии, ратушу, Владичанский двор, «дом Железного человека» и «дом Золотого человека»»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Нови-Сад
Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
Начало: В центре Нови-Сада
«Почему в центре города стоит католическая церковь, хотя Нови-Сад — не центр католичества»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€40 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, храм династии Карагеоргиевичей»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 июня 2024Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended
- ТТатьяна3 июня 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!
- ННаталья27 мая 2024Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!
- VVitalii21 мая 2024Очень понравилось!
- ИИрина7 мая 2024Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
- ннаталья11 апреля 2022Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Святые места»
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