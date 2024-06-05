И Игорь Знакомьтесь, Нови-Сад Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended

Т Татьяна Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!

Н Наталья Знакомьтесь, Нови-Сад Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!

V Vitalii Знакомьтесь, Нови-Сад Очень понравилось!

И Ирина Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!