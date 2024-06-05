Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Нови-Сада

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Нови-Саде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Популярное предложение
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
Начало: По договоренности
«Я покажу лучшие строения Нови-Сада: Собор Девы Марии, ратушу, Владичанский двор, «дом Железного человека» и «дом Золотого человека»»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
50 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Нови-Сад
Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
Начало: В центре Нови-Сада
«Какой известный сербский художник расписывал алтарь кафедрального православного собора»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
40 за всё до 6 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!
  • V
    Vitalii
    21 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Очень понравилось!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
  • н
    наталья
    11 апреля 2022
    Шумадия: королевская Сербия
    Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 321. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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