Цветы и сады – экскурсии в Нови-Саде

Найдено 5 экскурсий в категории «Цветы и сады» в Нови-Саде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Популярное предложение
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
Начало: По договоренности
«Нови-Сад — Дунай и архитектура»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
50 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Нови-Сад
Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
Начало: В центре Нови-Сада
«Почему в центре города стоит католическая церковь, хотя Нови-Сад — не центр католичества»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
40 за всё до 6 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
«Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к патриарху и местным виноделам
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
270 за всё до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в
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    сопровождении такого прекрасного гида он стал еще интереснее. Посетили увлекательные локации, забрались на смотровую площадку в ратуше (весь город как на ладони), пообедали в очень атмосферном ресторане. По дороге в Суботицу Дмитрий сделал остановку, чтобы показать нам поля цветущих маков. А еще он отвечал на все вопросы по сербской культуре и традициям и делился своим опытом жизни в Сербии. Однозначно рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо! P.S. Экскурсию по
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    нашей просьбе Дмитрий начал пораньше, поэтому в ризницу патриарха мы попали уже в 10 утра, самыми первыми, до всех многолюдных экскурсий.

  • V
    Vitalii
    21 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Очень понравилось!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
  • М
    Марина
    7 ноября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
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    гуляем со старым другом. Большое спасибо за экскурсию, за чувство юмора, за то, что все интересно, красиво и очень вкусно! Воеводина прекрасна, всем рекомендую!

  • И
    Иван
    18 сентября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
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    Показал основные достопримечательности. Рассказал о всех них, уделяя внимание необходимым деталям. Обеспечил вкусный обед по адекватной цене в проверенном ресторане. Ответил на все наши вопросы о Сербии, её истории, культуре, тесных связях с Россией и Русской эмиграцией. Дмитрий накопил множество знаний о стране и проникся духом братского сербского народа. Именно таким и должен быть хороший экскурсовод. А, по окончании экскурсии, Дмитрий с комфортом доставил нас обратно в аэропорт. С удовольствием воспользуемся помощью Дмитрия в следующий раз! Рекомендуем всем. Не пожалеете! Иван и Елизавета

  • Н
    Наталия
    15 мая 2023
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Поездка с Дмитрием была просто замечательной. Несмотря на дождь, все прошло отлично. Дмитрий поделился не только историческими фактами о Сербии
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    и о Суботице, но и очень интересно рассказал про архитектуру, традиции, а также поделился злачными местами. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Цветы и сады»

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  1. Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
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  3. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
  4. Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
  5. Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Цветы и сады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 40 до 385. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Цветы и сады», 98 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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