1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
Начало: По договоренности
«Нови-Сад — Дунай и архитектура»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Нови-Сад
Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
Начало: В центре Нови-Сада
«Почему в центре города стоит католическая церковь, хотя Нови-Сад — не центр католичества»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€40 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
«Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к патриарху и местным виноделам
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 июня 2024Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended
- ТТатьяна3 июня 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!
- ННаталья27 мая 2024Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!
- ЮЮлия22 мая 2024Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в
- ЮЮлия22 мая 2024Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо! P.S. Экскурсию по
- VVitalii21 мая 2024Очень понравилось!
- ИИрина7 мая 2024Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
- ММарина7 ноября 2023Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
- ИИван18 сентября 2023Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
- ННаталия15 мая 2023Поездка с Дмитрием была просто замечательной. Несмотря на дождь, все прошло отлично. Дмитрий поделился не только историческими фактами о Сербии
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Цветы и сады»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
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