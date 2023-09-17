Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Вы посетите крепость 18 века на берегу Дуная и узнаете, что скрывается под ней. Я расскажу, почему сооружение сделано в форме звезды и кто и зачем делал такие постройки. А ещё раскрою, как появился город Нови-Сад и какую роль в его образовании сыграла крепость.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Катакомбы крепости
Мы обойдём грандиозное сооружение по периметру, выйдем к скрытому от глаз входу в катакомбы и отправимся изучать подземелья. Пройдём от подземных боевых галерей и нижних укреплений до верхней крепости.
Осознавая масштаб Гибралтара на Дунае, представим себе систему обороны из более 16 км туннелей, лазов и ходов. Вы узнаете, как проходила жизнь и служба в крепости, как её обороняли и как она исполнила своё предназначение.
Фортификация и Нови-Сад
Вы услышите об истории фортификации, её ключевых поворотах и событиях, менявших вид крепостей. И о том, как образовался город Нови-Сад и как с этим связана Петроварадинская крепость.
Организационные детали
- Рекомендую надевать комфортную походную обувь и удобную тёплую походную одежду. Это действительно катакомбы — местами грязные, местами мокрые, но страшно интересные.
- Каждому участнику будет выдан фонарик
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нови-Саде
Провёл экскурсии для 615 туристов
Путешественник, влюблённый в историю и архитектуру. Мне нравится показывать города с неординарных сторон. Особое место в моих путешествиях занимают форты и крепости, о которых я могу говорить бесконечно. И хочу заразить своим восторгом вас)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Roman
17 сен 2023
Очень интересная и нетривиальная экскурсия по крепости.
Очень рекомендую тем кто находится в Нови Саде.
Алексей отлично погружен в материал и прекрасный рассказчик.
Очень рекомендую тем кто находится в Нови Саде.
Алексей отлично погружен в материал и прекрасный рассказчик.
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