Вы посетите крепость 18 века на берегу Дуная и узнаете, что скрывается под ней. Я расскажу, почему сооружение сделано в форме звезды и кто и зачем делал такие постройки. А ещё раскрою, как появился город Нови-Сад и какую роль в его образовании сыграла крепость.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Катакомбы крепости

Мы обойдём грандиозное сооружение со всех сторон, выйдем к скрытому от глаз входу в катакомбы и отправимся изучать подземелья. Пройдём от подземных боевых галерей и нижних укреплений до верхней крепости.

Осознавая масштаб Гибралтара на Дунае, представим себе систему обороны из более 16 км туннелей, лазов и ходов. Вы узнаете, как проходила жизнь и служба в крепости, как её обороняли и как она исполнила своё предназначение.

Фортификация и Нови-Сад

Вы услышите об истории фортификации, её ключевых поворотах и событиях, менявших вид крепостей. И о том, как образовался город Нови-Сад и как с этим связана Петроварадинская крепость.

Организационные детали