Вы посетите крепость 18 века на берегу Дуная и узнаете, что скрывается под ней. Я расскажу, почему сооружение сделано в форме звезды и кто и зачем делал такие постройки. А ещё раскрою, как появился город Нови-Сад и какую роль в его образовании сыграла крепость.
Описание экскурсии
Катакомбы крепости
Мы обойдём грандиозное сооружение со всех сторон, выйдем к скрытому от глаз входу в катакомбы и отправимся изучать подземелья. Пройдём от подземных боевых галерей и нижних укреплений до верхней крепости.
Осознавая масштаб Гибралтара на Дунае, представим себе систему обороны из более 16 км туннелей, лазов и ходов. Вы узнаете, как проходила жизнь и служба в крепости, как её обороняли и как она исполнила своё предназначение.
Фортификация и Нови-Сад
Вы услышите об истории фортификации, её ключевых поворотах и событиях, менявших вид крепостей. И о том, как образовался город Нови-Сад и как с этим связана Петроварадинская крепость.
Организационные детали
- Рекомендую надевать комфортную обувь и удобную тёплую походную одежду. Это действительно катакомбы — местами пыльные, местами мокрые, но страшно интересные.
- Каждому участнику будет выдан фонарик
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нови-Саде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 953 туристов
Путешественник, влюблённый в историю и архитектуру. Мне нравится показывать города с неординарных сторон. Особое место в моих путешествиях занимают форты и крепости, о которых я могу говорить бесконечно. И хочу заразить своим восторгом вас)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Было очень интересно. И мы не просто ходили по катакомбам, а немножко даже поиграли в сражение, представили себя на месте нападающих и на месте защитников крепости. Рекомендую всем, кто не боится темноты и паутины 😍
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Эта экскурсия войдёт в топ-3 всех когда-либо посещённых мною. Впечатления потрясающие! Мало кто видел Петроварадинскую крепость с такого ракурса. Она действительно огромная и простирается не только вширь, но и вглубь.
Если
Если
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М
Алексей отлично разбирается в теме, очень глубоко погружен в исторический контекст - может рассказать далеко не только про саму крепость Петроварадин и ее историю, но и более широко в целом
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С
Алексей - отличный гид, видно, что человек образованный, приятный веселый. Экскурсия очень интересная. Любителям катакомб и других тоннелей - обязательно к посещению.
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Т
Супер гид! Очень интересная экскурсия по катакомбам Петроварадина! Однозначно рекомендуем всем!
Алексей, спасибо большое 🤝
Алексей, спасибо большое 🤝
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V
Отличная экскурсия для любителей истории! Алексей подготовил увлекательный рассказ с множеством интересных фактов, а также приятно удивил небольшими экспериментами. Маршрут продуман до мелочей — выбор "куда пойти" всегда остается за туристом, но Алексей прекрасно ориентируется в пространстве. Очень довольны!
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