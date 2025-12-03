Мои заказы

Голландская реформатская церковь – экскурсии в Галле

Найдено 8 экскурсий в категории «Голландская реформатская церковь» в Галле на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Эллу
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
На машине
Джиппинг
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$580 за всё до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$399 за всё до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
$678 за всё до 2 чел.
В мире животных и птиц Шри-Ланки
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В мире животных и птиц Шри-Ланки: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Шри-Ланки, посетив ферму морских черепах, парк птиц и питомник слонов. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$549 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
$370 за всё до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Начало: По месту вашего проживания
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
$500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    3 декабря 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Отличная экскурсия! Наш гид Тисара очень подробно рассказал про страну, историю, обычаи, особенности. Хорошо выстроен маршрут, день пролетел незаметно. Сначала
    было речное сафари, где мы увидели крокодила, варанов, макак, бакланов.
    Потом поехали на черепашью ферму, где послушали интересный рассказ про черепах, погладили, сфотографировались. Затем аювердический сад и аптека. У мужа накануне защемило спину, там за символические чаевые ему сделали массаж с местным бальзамом.
    Мы попросили нас завезти на пляж, чтобы искупаться, и нас отвезли на пляж с черепахами. В заключении закат мы встретили в городе Галле, погуляли по старинном голландскому форту.
    Спасибо, ребята, за отличный день, новые знания и комфортную экскурсию.

  • А
    Александр
    21 ноября 2025
    Путешествие в Эллу
    Очень дружелюбный и приветливый гид, хорошо знает историю, развернуто отвечает на вопросы.
    По самому туру:
    Комфортный транспорт
    Красивые виды
    Вкусная еда, нас отвозили в места с европейской кухней.

    Все прошло отлично!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Прекрасная экскурсия. Гид Миша встретил в отеле на машине. Совершили прогулку по озеру (увидели крокодила,белого орла,обезьян). Ели кокосы и ананасы. После посетили ферму по сохранению морских черепах. Ребенок очень доволен-нам тоже понравилось. Спасибо за прекрасно проведенное время
  • К
    Кирилл
    8 ноября 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Очень круто!!
    Миша клевый!
    Все понятно, подстраивался под нас, что нам интересно!
    Останавливались сфотографироваться где просили!
    Красноярск -Рекомендует 100%👍
    Очень круто!!
  • О
    Олеся
    2 ноября 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Миша очень приятный и внимательный гид. Посетили программу семьей, все осталось довольны. Для первого знакомства с островом очень хорошая программа.
    А
    ещё на обратном пути у меня выпал телефон в автобусе, Миша с водителем вернулись в наш отель и передали его. Большое Вам спасибо, до новых встреч в Шри- ланке 🌺

  • Н
    НИКИТА
    14 августа 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Отличная насыщенная программа на полный день!
    Особенно интересно будет детям.
    Спасибо!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Очень душевная экскурсия- много посмотрели, по времени даже получило дольше заявленного!
  • О
    Олег
    27 апреля 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Благодарим за отличную поездку по острову. Интересный маршрут и оптимальное передвижение. Благодарим нашего гида Тисара за то что показали и рассказывали максимально много чего! Перемещение было максимально комфортным на протяжении всей поездки. Всем рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    4 апреля 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Были на экскурсии "Визитные карточки Шри-Ланки: форт Галле, речное сафари и черепахи". Отличная экскурсия, отличная организация, комфортная машина, все очень
    мобильно и в тоже время спокойно. Наш гид Шамми - прекрасный собеседник, подстроился под наши пожелания, огромное ему спасибо. Благодарим команду, водителя и Шамми. Экскурсию и гида, однозначно, рекомендуем.

  • Н
    Наталья
    3 апреля 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Были на экскурсии - очень понравилось. Грамотно организован маршрут, наш гид Удаянга прекрасно говорил по русски, рассказывал много интересных фактов и отвечал на все наши вопросы. Рекомендую экскурсию тем, кто на Шри Ланке впервые.
  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
  • В
    Василий
    24 февраля 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Отличная экскурсия для начала знакомства с островом!
  • А
    Абдуллаева
    20 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей
    группы из 4 человек. Большой опыт участия в больших автобусных экскурсиях, и конечно индивидуальный тур стоит своих денег! Никого не приходится ждать, учитываются все твои пожелания, будь то выбор маршрута, ресторана, магазинов! И важно именно, что гид Ольга очень внимательная, приятная и располагающая к себе девушка! Нам было интересно все! Как живут местные, как наши россияне. Что едят, пьют, куда ходят развлекаться, как относятся к россиянам, погода, история, достопримечательности, серфинг и т. д. Ольга на все вопросы ответила, удовлетворив наше любопытство! Минивен с кондиционером, удобный, водитель отличный! Сама экскурсия прекрасно сбалансированно спланирована. Все что предусмотрено, мы посмотрели! Обязательно здесь надо побывать! Горы невысокие, но очень колоритные! Элла интересный городок! Про 9-арочный мост и поездку на поезде - нет слов! Очень красиво и интересно!

  • А
    Абдуллаева
    13 февраля 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Спасибо большое Мише, организатору и исполнителю тура «Визитные карточки Шри-Ланки: форт Галле, речное сафари и черепахи» за прекрасный день! Для
    нашей компании из 4 человек был представлен комфортабельный с кондиционером минивэн Тойота. Миша приехал за нами даже ранее оговоренного времени. Во всех точках нас уже ждали, все отлично организовано! В ходе речного сафари по реке Мадху особенно завораживающе было проплыть по лабиринтам мангровых лесов, увидеть обитателей (крабов, крокодильчиков, варанов, бакланов) и посетить буддийский храм! Затем мы посмотрели, где добывают, обрабатывают лунный камень и делают из него украшения! При желании в ювелирном магазине можно их купить или заказать изготовление из имеющихся камней! Нам кольцо и серьги доставили на следующий день прямо в отель! Далее по программе Памятник жертвам цунами в 2004 году! Конечно невероятная трагедия для страны! По желанию далее
    аюрведический сад, где расскажут и покажут, как растут известные только по названиям растения (корица, черный перец, имбирь, ананас и множество других), там же можно сделать аюрведический массаж. По пути заехали на чайную плантацию. Мы еще попросили завезти нас в магазин чая, где сразу купили все что надо.
    Заезжали еще на черепашью ферму, где не только выращивают черепах, но и лечат пострадавших. Особенно черепахи страдают от того, что заглатывают полиэтиленовые мешки!
    Затем нас удалось на пляже Хиккадувы покормить гигантскую черепаху! Конечно таких желающих было много, но из наших рук она поела водоросли! Это восторг!
    И последняя точка нашего путешествия - голландский форт в Галле! Восхищает, что с 1588 года эта крепость выдерживает любые цунами! Очень красивые виды открываются со стен крепости, особенно на закате!
    Тур рассчитан был с 08.00 до 17.00. Но так как мы заезжали во все запланированные точки, обедали в прекрасном ресторане в Хикке (лобстеры вкуснейшие и недорогие), вернулись в отель в 19.00. В этом прелесть индивидуального тура! Еще раз спасибо Мише! Хорошее знание русского языка, любовь к своей стране, к России и россиянам подкупает! Очень доброжелательный, внимательный и заботливый гид! День своего рождения потратил на туристов! Очень рекомендуем!!!

  • A
    Albina
    9 февраля 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Благодарю за прекрасно поеденное время, отличная экскурсия: интересная, познавательная. Мы жили далеко от места проведения экскурсии, кажется проехали пол острова)
    речное сафари утром, когда нет еще много туристов, удалось посмотреть на крокодильчиков, обезьян которые прыгают по мангровым деревьям, еще много живности. В черепах я просто влюбилась, насмотрелись и позже даже покормили их) форт в европейском стиле, погулять пофоткаться, очень атмосферно)) и еще много всего интересного!!!

  • Е
    Елена
    6 января 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    ОТЛИЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ГИД ЛУЧШИЙ ИЗ ВСЕХ! УДИВЛЯЕТ ПРОФЕССИАНАЛИЗМ ВОДИТЕЛЯ,ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ТРАНСПОРТА. ВСЕ БЕЗОПАСТНО И УДОБНО.
    ОЧЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ,МИЛЫЕ КРОКОДИЛЬЧИКИ НА
    РЕЧНОМ САФАРИ! ВСЕ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ! ПЕДИКЮР С РЫБКАМИ ФОСХИТИТЕТЕЛЬНЫЙ! СЕРВИС АБСОЛЮТНО НЕНАВЯЗЧИВО, МОЖНО ВЫБРАТЬ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ
    ЧЕРЕПАХОВАЯ ФЕРМА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
    ПОНРАВИЛОСЬ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
    ФОРТ ГАЛЛЕ ЕЩЕ ОДНА УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА ДЛЯ НАС В ШРИ ЛАНКЕ!
    ПОРАЗИЛА ЧИСТОТА!
    А РЕСТОРАНЫ ДОЯ ОБЕДА,ПРОСТО ОТЛИЧНЫЕ!
    ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТУРИСТАМ,ПРИВЛЕКАЕТ,И ХОЧЕТСЯ ШРИ ЛАНКУ ПОСЕТИТЬ ЕЩЕ РАЗ!
    ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!

  • О
    Ольга
    2 января 2025
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Мы забронировали экскурсию на 30 декабря на 7 человек, но в связи с тем что заболели дети, попросили организатора перенести
    экскурсию на 2 января, за что очень благодарны организатору, формат экскурсии индивидуальный, поэтому везде были только своей семьей что очень удобно, никого не надо ждать, на лодке увидели очень много животных, маленькие черепашки на ферме просто прелесть, 3-4 дневных черепашек можно потрогать, увидели шахту где добывают лунный камень, в целом очень насыщенная экскурсия, лайтовая для детей и пожилых людей, поесть тоже остановились по нашему запросу где отличные морепродукты, спасибо большое за прекрасно проведенное время!

  • Е
    Елена
    26 декабря 2024
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Экскурсия прошла на отлично. Просили немного скорректировать маршрут: убрать из него, то что уже видели и заменить на другую локацию.
    Ребята отлично справились со своей задачей, причем даже помогли купить дуриан, который в декабре практически не возможно найти. А еще очень помогли в изготовлении сувенира из лунного камня по индивидуальному заказу, причем отследив его доставку прям в наш отель. Мы очень признательны за прекрасно проведенное время.

  • К
    Ксения
    25 ноября 2024
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Очень понравилась экскурсия. Очень важно отметить, что отдыхала одна и всю экскурсию находилась в сопровождение с водителем и гидом, не
    было никакого дискомфорта или неловкости. Очень обходительные и воспитанные, дверь открывалась, не успевала я коснуться ручки. Безумно доброжелательные и 8 часов пролетели в мгновение. Были учтены все мои просьбы заехать в магазин, поменять деньги. Содержательная часть на 100% соответствует заявленному в программе. Очень рекомендую для индивидуального знакомства с местностью. Время было выбрано очень удачно, везде были практически одни.

  • А
    Анастасия
    10 ноября 2024
    Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
    Отличная неутомительная экскурсия. У нас был гид Данушка, хорошо говорит на русском, знает историю и любит свою страну и Россию))).
    Посетили все заявленные в программе места. Очень понравилось речное сафари - нам повезло с капитаном лодки (он просто "зоркий глаз"), видели 3 крокодила, много воранов, сову, всевозможных птиц и даже приручили и покормили дикую обезьянку. Так же, очень понравился форт Галле - это абсолютно другая Шри-Ланка! Посетили храм Будды и посмотрели как добывают и обрабатывают полудрагоценные камни. Данушка всегда был рад ответить на наши вопросы, помочь или посоветовать. По дороге заехали в милый ресторан с очень вкусной едой на любой вкус. Я рекомендую данную экскурсию и желаю всей команде гидов успеха в их работе!

