Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки
На ферму морских черепах и к месторождениям символа нежности и удачи
23 окт в 07:00
24 окт в 07:00
$350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
24 окт в 06:00
25 окт в 06:00
$580 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
ЕЕкатерина9 января 2025Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима.
Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из
