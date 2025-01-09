читать дальше

Эллы и высадить в Тангалле - это учли и по таймингу мы идеально вписались.

Во-вторых, сама Яла - мы увидели леопарда дважды, слонов, аллигаторов, крокодилов, оленей, буйволов, варанов, множество птиц - и как будто нашм провожатые по парку поняли, что нам нравится, когда меньше людей, и максимально это реализовали.

Мы восхитительно провели время и однозначно рекомендуем не только эту экскурсию, но и отдельно организаторов.