Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в Яла: наблюдение за дикой природой и леопардами
Уникальная возможность увидеть диких леопардов, медведей, оленей и крокодилов в их естественной среде. Узнайте больше о местной флоре и фауне в парке Яла
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
5 окт в 08:00
$479 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
Погрузитесь в атмосферу горного города Элла и насладитесь захватывающим сафари в национальном парке Удавалаве
5 окт в 05:30
6 окт в 05:30
$715 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле)
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
Завтра в 03:30
5 окт в 03:30
$106 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 января 2025Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима.
Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из
- ЖЖанна4 января 2025Все отлично. Были с 2 детьми, 10 и 13 лет. Гид Ритци великолепен! Все четко, понятно, интересно. Мы остались очень довольны. Очень понравилось что уложились в один день.
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Галле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Галле в октябре 2025
Сейчас в Галле в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 106 до 715. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 2 ⭐ отзыва, цены от $106. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь