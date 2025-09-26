Найдено 3 экскурсии в категории « Питомник морских черепах » в Галле на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 20 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы $280 за всё до 2 чел. На машине 9 часов 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Путешествие по южному побережью острова Посетите старейшую чайную фабрику, узнайте о морских черепахах и прогуляйтесь по историческому форту Галле. Включены услуги гида, водителя и трансфер $369 за всё до 2 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 2 чел. В мире животных и птиц Шри-Ланки: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в удивительный мир Шри-Ланки, посетив ферму морских черепах, парк птиц и питомник слонов. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми $458 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Галле

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Питомник морских черепах»

Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Питомник морских черепах», 22 ⭐ отзыва, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь