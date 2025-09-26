Индивидуальная
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Путешествие по южному побережью острова
Посетите старейшую чайную фабрику, узнайте о морских черепахах и прогуляйтесь по историческому форту Галле. Включены услуги гида, водителя и трансфер
В мире животных и птиц Шри-Ланки: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Шри-Ланки, посетив ферму морских черепах, парк птиц и питомник слонов. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми
