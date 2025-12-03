Индивидуальная
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
В мире животных и птиц Шри-Ланки: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Шри-Ланки, посетив ферму морских черепах, парк птиц и питомник слонов. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения3 декабря 2025Отличная экскурсия! Наш гид Тисара очень подробно рассказал про страну, историю, обычаи, особенности. Хорошо выстроен маршрут, день пролетел незаметно. Сначала
- ЕЕлена10 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Гид Миша встретил в отеле на машине. Совершили прогулку по озеру (увидели крокодила,белого орла,обезьян). Ели кокосы и ананасы. После посетили ферму по сохранению морских черепах. Ребенок очень доволен-нам тоже понравилось. Спасибо за прекрасно проведенное время
- ККирилл8 ноября 2025Очень круто!!
Миша клевый!
Все понятно, подстраивался под нас, что нам интересно!
Останавливались сфотографироваться где просили!
Красноярск -Рекомендует 100%👍
- ООлеся2 ноября 2025Миша очень приятный и внимательный гид. Посетили программу семьей, все осталось довольны. Для первого знакомства с островом очень хорошая программа.
А
- ННИКИТА14 августа 2025Отличная насыщенная программа на полный день!
Особенно интересно будет детям.
Спасибо!
- ООльга30 апреля 2025Очень душевная экскурсия- много посмотрели, по времени даже получило дольше заявленного!
- ООлег27 апреля 2025Благодарим за отличную поездку по острову. Интересный маршрут и оптимальное передвижение. Благодарим нашего гида Тисара за то что показали и рассказывали максимально много чего! Перемещение было максимально комфортным на протяжении всей поездки. Всем рекомендую!
- ЮЮрий4 апреля 2025Были на экскурсии "Визитные карточки Шри-Ланки: форт Галле, речное сафари и черепахи". Отличная экскурсия, отличная организация, комфортная машина, все очень
- ННаталья3 апреля 2025Были на экскурсии - очень понравилось. Грамотно организован маршрут, наш гид Удаянга прекрасно говорил по русски, рассказывал много интересных фактов и отвечал на все наши вопросы. Рекомендую экскурсию тем, кто на Шри Ланке впервые.
- ВВасилий24 февраля 2025Отличная экскурсия для начала знакомства с островом!
- ААбдуллаева13 февраля 2025Спасибо большое Мише, организатору и исполнителю тура «Визитные карточки Шри-Ланки: форт Галле, речное сафари и черепахи» за прекрасный день! Для
- AAlbina9 февраля 2025Благодарю за прекрасно поеденное время, отличная экскурсия: интересная, познавательная. Мы жили далеко от места проведения экскурсии, кажется проехали пол острова)
- ЕЕлена6 января 2025ОТЛИЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ГИД ЛУЧШИЙ ИЗ ВСЕХ! УДИВЛЯЕТ ПРОФЕССИАНАЛИЗМ ВОДИТЕЛЯ,ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ТРАНСПОРТА. ВСЕ БЕЗОПАСТНО И УДОБНО.
ОЧЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ,МИЛЫЕ КРОКОДИЛЬЧИКИ НА
- ООльга2 января 2025Мы забронировали экскурсию на 30 декабря на 7 человек, но в связи с тем что заболели дети, попросили организатора перенести
- ЕЕлена26 декабря 2024Экскурсия прошла на отлично. Просили немного скорректировать маршрут: убрать из него, то что уже видели и заменить на другую локацию.
- ККсения25 ноября 2024Очень понравилась экскурсия. Очень важно отметить, что отдыхала одна и всю экскурсию находилась в сопровождение с водителем и гидом, не
- ААнастасия10 ноября 2024Отличная неутомительная экскурсия. У нас был гид Данушка, хорошо говорит на русском, знает историю и любит свою страну и Россию))).
- ННаталия18 сентября 2024Спасибо за экскурсию, все, что нам показали было интересно и познавательно, приехали вовремя, очень комфортный автомобиль, отличный водитель, хорошее знание русского языка, будем обращаться еще!
- ТТамара28 августа 2024Были в августе 2024. Очень понравилось речное сафари: крокодилы, вараны, обезьяны, очень красивая природа, мангровые деревья. Яркие впечатления остались от черепаховой фермы и лунной шахты. Рекомендую всем!
- ДДенис20 августа 2024благодарю вас за сервис. Все было прекрасно. буду рекомендовать друзьям. 🤝
