К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Отправляемся в Эллу — город среди гор с открыточными видами. Да, именно здесь находится тот самый девятиарочный каменный мост, словно из фильма.
До него мы доберёмся на поезде — и правда очень кинематографичное путешествие получится! Также в программе водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама.
03:00 — встреча в отеле 03:00–06:15 — переезд в Эллу 06:15–06:45 — водопад Равана: ощутить мощь падающих со скалы потоков воды и понаблюдать за шустрыми обезьянами 07:00-07:30 — завтрак в ресторане 07.30–08.00 — трансфер до ж/д вокзала 08:15–09:00 — поезд Хали-Эла — Элла: прекрасные виды из окна и погружение в повседневную жизнь местных жителей 09:15–10:15 — девятиарочный мост: к нему мы прогуляемся по горным тропинкам 10:15–11:15 — прогулка через чайные плантации на Малый пик Адама: шикарный вид на Элла рок, серпантин дорог, водопад Равана, чайные плантации и зелень соседних холмов 11:15–12:00 — зиплайн и качели (по желанию) 12:00–13:15 — обед (по желанию) 13:30–17:30 — возвращение в отель и кормление диких слонов в национальном парке «Удавалаве» по пути
Во время путешествия гид расскажет историю острова, о достопримечательностях, жизни местных жителей, интересных событиях, вкусных и необычных блюдах, о том, какие сувениры привезти родным. И с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Детям до 5 лет — бесплатно
Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Хиккадува, Бентота, Калутара, Унаватуне, Талпе, Аккурала, Амбалангода, Балапития, Ахунгалле, Индурува,Косгода, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
Трансферы с дальних курортов оплачиваются дополнительно: Тангалла, Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.
В стоимость включено
Услуги русскоговорящего гида
Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки
Входные билеты
Билеты на поезд
Дополнительные расходы (по желанию)
Питание
Зиплайн
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
$175
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — Организатор в Галле
Провела экскурсии для 3636 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.