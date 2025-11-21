Отправимся из Галле в горы, где природа и человек создали поразительные локации. Вы узнаете, почему поезд стал культовым символом Шри-Ланки и сделаете желанные кадры. Услышите истории о жизни острова и поймаете идеальный свет на Девятиарочном мосту.

Описание экскурсии

2:00–4:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от вашего местоположения

6:45–7:00 — водопад Равана, высота около 25 метров. Неподалёку ждёт семья обезьян — фрукты им купит гид

7:45 — завтрак в Элле (перекус вы берёте с собой в отеле)

9:00 — поездка на поезде. То, ради чего многие стремятся на Шри-Ланку. Здесь вы сделаете те самые «летящие» кадры — гид поможет и с фото, и с удачными ракурсами

9:40 — Малый пик Адама. Подъём около 400 ступеней и тропа с камнями. С вершины открывается невероятный вид

11:15 — Девятиарочный мост. Инженерное чудо 20 века, скрытое в густых джунглях. Подъедем к нему на тук-туках

14:30 — питомник слонов Удавалава. Вы увидите кормление слонят — милейшее зрелище!

18:00–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали