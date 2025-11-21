Отправимся из Галле в горы, где природа и человек создали поразительные локации. Вы узнаете, почему поезд стал культовым символом Шри-Ланки и сделаете желанные кадры. Услышите истории о жизни острова и поймаете идеальный свет на Девятиарочном мосту.
Описание экскурсии
2:00–4:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от вашего местоположения
6:45–7:00 — водопад Равана, высота около 25 метров. Неподалёку ждёт семья обезьян — фрукты им купит гид
7:45 — завтрак в Элле (перекус вы берёте с собой в отеле)
9:00 — поездка на поезде. То, ради чего многие стремятся на Шри-Ланку. Здесь вы сделаете те самые «летящие» кадры — гид поможет и с фото, и с удачными ракурсами
9:40 — Малый пик Адама. Подъём около 400 ступеней и тропа с камнями. С вершины открывается невероятный вид
11:15 — Девятиарочный мост. Инженерное чудо 20 века, скрытое в густых джунглях. Подъедем к нему на тук-туках
14:30 — питомник слонов Удавалава. Вы увидите кормление слонят — милейшее зрелище!
18:00–19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Фото трансфера присылаем вместе с деталями поездки
- Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, чай, питание
- Заранее попросите завтрак с собой в вашем отеле, так как выезд очень ранний
- Выезд возможен из городов: Ахунгала, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Ахангама, Велигама, Мирисса, а также из других. Детали уточните у гида в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$80
|Дети 8-12 лет
|$40
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Галле
Мы работаем с 2022 года. За это время превратили более чем 2500 экскурсий в незабываемые впечатления для наших гостей! Мы собрали сильную команду гидов, чтобы предложить вам безупречные групповые и индивидуальные экскурсии и туры.
