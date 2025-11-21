Мои заказы

В город Элла - за яркими кадрами

Тот самый поезд в джунглях, кормление обезьян и встреча со слонятами
Отправимся из Галле в горы, где природа и человек создали поразительные локации. Вы узнаете, почему поезд стал культовым символом Шри-Ланки и сделаете желанные кадры. Услышите истории о жизни острова и поймаете идеальный свет на Девятиарочном мосту.
Описание экскурсии

2:00–4:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от вашего местоположения

6:45–7:00 — водопад Равана, высота около 25 метров. Неподалёку ждёт семья обезьян — фрукты им купит гид

7:45 — завтрак в Элле (перекус вы берёте с собой в отеле)

9:00 — поездка на поезде. То, ради чего многие стремятся на Шри-Ланку. Здесь вы сделаете те самые «летящие» кадры — гид поможет и с фото, и с удачными ракурсами

9:40 — Малый пик Адама. Подъём около 400 ступеней и тропа с камнями. С вершины открывается невероятный вид

11:15 — Девятиарочный мост. Инженерное чудо 20 века, скрытое в густых джунглях. Подъедем к нему на тук-туках

14:30 — питомник слонов Удавалава. Вы увидите кормление слонят — милейшее зрелище!

18:00–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Фото трансфера присылаем вместе с деталями поездки
  • Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, чай, питание
  • Заранее попросите завтрак с собой в вашем отеле, так как выезд очень ранний
  • Выезд возможен из городов: Ахунгала, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Ахангама, Велигама, Мирисса, а также из других. Детали уточните у гида в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$80
Дети 8-12 лет$40
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор в Галле
Мы работаем с 2022 года. За это время превратили более чем 2500 экскурсий в незабываемые впечатления для наших гостей! Мы собрали сильную команду гидов, чтобы предложить вам безупречные групповые и индивидуальные экскурсии и туры.

