Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
Завтра в 11:30
11 дек в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$399 за всё до 2 чел.
С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле.
Теперь о другом. Экскурсия заявлена
Из всей экскурсии понравилась чайная плантация и фабрика, где рассказали и показали этапы производства чая. Форт Галле не произвел впечатление,
