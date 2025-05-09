Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Галле на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Эллу
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
Завтра в 11:30
11 дек в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$399 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 мая 2025
    Путешествие по южному побережью острова
    С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле.
    Теперь о другом. Экскурсия заявлена
    читать дальше

    на 9 часов. Реально 5.5 часа. На черепашьей ферме и чайной фабрике экскурсии на английском местными гидами. Об этом организаторы умолчали.
    На чайной фабрике экскурсия никакая. Просто ходите за гидом и иногда он говорит. Потом пьете чай молча и идете в магазин.
    Спасибо гиду Ритци. Без него вообще бы экскурсия не представляла интереса.

    С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте ГаллеС нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте ГаллеС нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте ГаллеС нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте ГаллеС нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте ГаллеС нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле
  • В
    Вячеслав
    6 декабря 2024
    Путешествие по южному побережью острова
    Из всей экскурсии понравилась чайная плантация и фабрика, где рассказали и показали этапы производства чая. Форт Галле не произвел впечатление,
    читать дальше

    после старых городов Европы смотреть в нем особо нечего. Большой поклон работникам черепашьей фермы, которые помогают и спасают черепашек, но на место посещения во время экскурсии оно не тянет.

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Эллу
  2. Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
  3. Путешествие по южному побережью острова
Какие места ещё посмотреть в Галле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Форт Галле
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Галле в декабре 2025
Сейчас в Галле в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 482. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 31 ⭐ отзыв, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль