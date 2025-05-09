читать дальше

на 9 часов. Реально 5.5 часа. На черепашьей ферме и чайной фабрике экскурсии на английском местными гидами. Об этом организаторы умолчали.

На чайной фабрике экскурсия никакая. Просто ходите за гидом и иногда он говорит. Потом пьете чай молча и идете в магазин.

Спасибо гиду Ритци. Без него вообще бы экскурсия не представляла интереса.