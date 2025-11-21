читать дальше

группы из 4 человек. Большой опыт участия в больших автобусных экскурсиях, и конечно индивидуальный тур стоит своих денег! Никого не приходится ждать, учитываются все твои пожелания, будь то выбор маршрута, ресторана, магазинов! И важно именно, что гид Ольга очень внимательная, приятная и располагающая к себе девушка! Нам было интересно все! Как живут местные, как наши россияне. Что едят, пьют, куда ходят развлекаться, как относятся к россиянам, погода, история, достопримечательности, серфинг и т. д. Ольга на все вопросы ответила, удовлетворив наше любопытство! Минивен с кондиционером, удобный, водитель отличный! Сама экскурсия прекрасно сбалансированно спланирована. Все что предусмотрено, мы посмотрели! Обязательно здесь надо побывать! Горы невысокие, но очень колоритные! Элла интересный городок! Про 9-арочный мост и поездку на поезде - нет слов! Очень красиво и интересно!