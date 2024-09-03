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1 чел. По популярности На машине 9 часов Индивидуальная до 2 чел. Путешествие по южному побережью острова Чайная фабрика, черепашья ферма и старинный форт Галле € 284 за всё до 2 чел. На машине Джиппинг 7 часов Индивидуальная до 2 чел. Индивидуальное сафари в национальном парке Удавалаве Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки на индивидуальном сафари в Удавалаве. Наблюдайте за слонами, буйволами и экзотическими птицами в их естественной среде € 330 за всё до 2 чел. На машине Джиппинг 3 часа Индивидуальная до 2 чел. Индивидуальное сафари в Яла: наблюдение за дикой природой и леопардами Уникальная возможность увидеть диких леопардов, медведей, оленей и крокодилов в их естественной среде. Узнайте больше о местной флоре и фауне в парке Яла Начало: По договорённости € 330 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Галле

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Необычные»

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