9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Чайная фабрика, черепашья ферма и старинный форт Галле
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
€284 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в национальном парке Удавалаве
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки на индивидуальном сафари в Удавалаве. Наблюдайте за слонами, буйволами и экзотическими птицами в их естественной среде
4 сен в 06:00
5 сен в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в Яла: наблюдение за дикой природой и леопардами
Уникальная возможность увидеть диких леопардов, медведей, оленей и крокодилов в их естественной среде. Узнайте больше о местной флоре и фауне в парке Яла
Начало: По договорённости
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
€330 за всё до 2 чел.
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