Необычные экскурсии по Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Галле на русском языке, цены от €284. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие по южному побережью острова
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Чайная фабрика, черепашья ферма и старинный форт Галле
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
284 за всё до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
На машине
Джиппинг
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в национальном парке Удавалаве
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки на индивидуальном сафари в Удавалаве. Наблюдайте за слонами, буйволами и экзотическими птицами в их естественной среде
4 сен в 06:00
5 сен в 06:00
330 за всё до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
На машине
Джиппинг
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальное сафари в Яла: наблюдение за дикой природой и леопардами
Уникальная возможность увидеть диких леопардов, медведей, оленей и крокодилов в их естественной среде. Узнайте больше о местной флоре и фауне в парке Яла
Начало: По договорённости
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
330 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Необычные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по южному побережью острова
  2. Сафари на джипах в парке Удавалаве
  3. Джип-сафари в национальном парке Яла
Сколько стоит экскурсия по Галле в сентябре 2024
Сейчас в Галле в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 284 до 330.
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