Индивидуальная
9 часов
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
«Следующий пункт программы — сафари по реке Бентота»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
$304 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
«Сафари на джипах бывает утренним (8:00-11:00) и вечерним (15:00-18:00)»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
€330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
«Там вас ждёт джип-сафари с местными англоязычными рейнджерами, которые знают все повадки животных и отвезут в места, откуда вы лучше всего сможете их рассмотреть»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария9 апреля 2024Оговорюсь - тут будет два отзыва на две разные экскурсии ("Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи" и
- ММихаил9 марта 2024Экскурсия потрясающий!!! Очень приветливый персонал. Менеджеры профессионалы, работают на клиентов. отдельное спасибо нашему гиду Нирошу. При в встрече с ним сразу понял мы в надёжных руках. Рекомендую от всего сердца!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- ААлександр19 января 2024Экскурсия понравилась. Очень хороший экскурсовод Тйлак. Доброжелательный, всегда на позитиве, не плохо говорит по русский. Все понравилось, особенно черепахи!
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Галле в июне 2024
Сейчас в Галле в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 304 до 330. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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