Наше путешествие — это погружение в настоящую жизнь юга Шри-Ланки, вне стен отеля. Мы посетим древний буддийский храм и поговорим о вере и традициях острова. Прогуляемся по старинному форту Галле и обсудим колониальное прошлое страны. Встретим диких черепах и проводим день волшебным закатом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $295 за человека

Описание экскурсии

Пляжи Бентота, Хиккадува/Унаватуна, Велигама

Мы отправимся, пожалуй, на самые живописные пляжи южного побережья, где мягкий песок, тёплые волны и неспешный ритм островной жизни создают идеальную атмосферу для отдыха.

Храм Kande Vihara

Посетим древний буддийский храм на вершине холма — с одной из самых больших статуй Будды на острове. С обзорной площадки полюбуемся панорамами тропических пейзажей.

Речное сафари по мангровым зарослям

Отправимся на лодке по извилистым каналам, где можно увидеть варанов, обезьян и экзотических птиц.

Аюрведический сад специй

Найдём корицу, ваниль, разные виды перцев, карри, касторовое масло и целебные фикусы. Из них ланкийцы веками создают лекарства, масла и специи. Поговорим о секретах традиционной медицины и особенностях аюрведы.

Форт Галле

Прогуляемся по мощёным улицам старинного форта, где европейская архитектура переплетается с азиатским колоритом. Этот живой музей у океана расскажет о временах португальцев, голландцев и британцев.

Пляж с дикими черепахами

Уникальная возможность поплавать рядом с морскими черепахами в их естественной среде — одно из самых ярких впечатлений поездки.

Закат на Coconut Hill

Завершим день на холме с кокосовыми пальмами, где небо окрашивается в золотые и розовые тона. Лучшее место, чтобы встретить вечер над Индийским океаном.

Организационные детали