Прочувствовать колорит острова - от древних храмов до заката над океаном
Наше путешествие — это погружение в настоящую жизнь юга Шри-Ланки, вне стен отеля. Мы посетим древний буддийский храм и поговорим о вере и традициях острова. Прогуляемся по старинному форту Галле и обсудим колониальное прошлое страны. Встретим диких черепах и проводим день волшебным закатом.
Описание экскурсии
Пляжи Бентота, Хиккадува/Унаватуна, Велигама
Мы отправимся, пожалуй, на самые живописные пляжи южного побережья, где мягкий песок, тёплые волны и неспешный ритм островной жизни создают идеальную атмосферу для отдыха.
Храм Kande Vihara
Посетим древний буддийский храм на вершине холма — с одной из самых больших статуй Будды на острове. С обзорной площадки полюбуемся панорамами тропических пейзажей.
Речное сафари по мангровым зарослям
Отправимся на лодке по извилистым каналам, где можно увидеть варанов, обезьян и экзотических птиц.
Аюрведический сад специй
Найдём корицу, ваниль, разные виды перцев, карри, касторовое масло и целебные фикусы. Из них ланкийцы веками создают лекарства, масла и специи. Поговорим о секретах традиционной медицины и особенностях аюрведы.
Форт Галле
Прогуляемся по мощёным улицам старинного форта, где европейская архитектура переплетается с азиатским колоритом. Этот живой музей у океана расскажет о временах португальцев, голландцев и британцев.
Пляж с дикими черепахами
Уникальная возможность поплавать рядом с морскими черепахами в их естественной среде — одно из самых ярких впечатлений поездки.
Закат на Coconut Hill
Завершим день на холме с кокосовыми пальмами, где небо окрашивается в золотые и розовые тона. Лучшее место, чтобы встретить вечер над Индийским океаном.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле, все билеты, питьевая вода
Дополнительно по желанию оплачиваются обед и урок сёрфинга в Велигаме — $20 за чел.
Можем забрать вас из таких городов, как Ахунгала, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Ахангама, Велигама, Мирисса. Детали обсудим в переписке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Галле
Мы работаем с 2022 года. За это время превратили более чем 2500 экскурсий в незабываемые впечатления для наших гостей! Мы собрали сильную команду гидов, чтобы предложить вам безупречные групповые и индивидуальные экскурсии и туры.