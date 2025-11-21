Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Коггалы
Завтра в 11:30
11 дек в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По лучшим пляжам юга Шри-Ланки
Попробовать выбрать из них самый красивый - и признать, что это невозможно
Завтра в 11:30
11 дек в 08:00
$399 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 ноября 2025Очень дружелюбный и приветливый гид, хорошо знает историю, развернуто отвечает на вопросы.
По самому туру:
Комфортный транспорт
Красивые виды
Вкусная еда, нас отвозили в места с европейской кухней.
Все прошло отлично!
- ЮЮлия26 февраля 2025Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
- ААбдуллаева20 февраля 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей
- ИИлона12 января 2024Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
