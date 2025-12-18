Вы проведёте утро — самое приятное и нежаркое время, — исследуя исторический центр Коломбо и его знаковые храмы.
Затем окунётесь в атмосферу шопинга, посетите современные торговые центры с широким выбором одежды, сувениров, украшений, косметики, специй и сладостей.
Русскоговорящий гид расскажет о культуре и жителях города, а также научит вас торговаться на местном рынке.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
7:00 — выезд из отеля
9:00 — буддийский храм Гангарамая
10:00 — старый индуистский храм в районе Петтах
10:45 — Красная мечеть Джами Уль Альфар
12:00 — площадь Независимости
13:00 — шопинг в торговых центрах One Galle Face
15:30 — прогулка по набережной Galle Face Green
16:30 — посещение современного Port City Colombo
17:00 — выезд из Коломбо
19:30–20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость поездки входит трансфер на комфортабельном автомобиле, услуги опытного водителя и русскоговорящего гида из нашей команды, бутилированная вода и все входные билеты
- Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Хиккадува, Бентота, Калутара, Унаватуне, Талпе, Аккурала, Амбалангода, Балапития, Ахунгалле, Индурува,Косгода, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре. Трансфер из дальних курортов оплачивается дополнительно: Тангалла — $25 с чел., Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.
- Дополнительные расходы: завтрак/обед (по желанию, примерно $10 за чел.), личные расходы и покупки
- Поездку можно организовать и для большего количества человек: 3 чел. — $444, 4 чел. — $530, 5 чел. — $585, 6 чел. — $609
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — Организатор в Галле
Провела экскурсии для 3636 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
