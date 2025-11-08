Индивидуальная
до 2 чел.
Шопинг и достопримечательности Коломбо - из Галле
Совместить знакомство с городом и покупки
Начало: У вашего отеля
«10:45 — Красная мечеть Джами Уль Альфар»
Завтра в 06:00
9 ноя в 06:00
$359 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле
Прочувствовать колорит острова - от древних храмов до заката над океаном
«Посетим древний буддийский храм на вершине холма — с одной из самых больших статуй Будды на острове»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $295 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Начало: По месту вашего проживания
«Не забудем сделать открыточные фото и поговорить о религиозных традициях жителей Шри-Ланки»
9 ноя в 06:00
10 ноя в 06:00
$500 за всё до 2 чел.
