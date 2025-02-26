Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Галле

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Галле на русском языке, цены от $106. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Путешествие в Эллу
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
16 окт в 03:00
17 окт в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
На машине
На поезде
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле)
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
21 окт в 03:30
22 окт в 03:30
$106 за человека
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
16 окт в 06:00
17 окт в 06:00
$370 за всё до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
На машине
Джиппинг
13 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
от $370 за всё до 12 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Начало: По месту вашего проживания
16 окт в 06:00
17 окт в 06:00
$500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
  • А
    Абдуллаева
    20 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей
    читать дальше

    группы из 4 человек. Большой опыт участия в больших автобусных экскурсиях, и конечно индивидуальный тур стоит своих денег! Никого не приходится ждать, учитываются все твои пожелания, будь то выбор маршрута, ресторана, магазинов! И важно именно, что гид Ольга очень внимательная, приятная и располагающая к себе девушка! Нам было интересно все! Как живут местные, как наши россияне. Что едят, пьют, куда ходят развлекаться, как относятся к россиянам, погода, история, достопримечательности, серфинг и т. д. Ольга на все вопросы ответила, удовлетворив наше любопытство! Минивен с кондиционером, удобный, водитель отличный! Сама экскурсия прекрасно сбалансированно спланирована. Все что предусмотрено, мы посмотрели! Обязательно здесь надо побывать! Горы невысокие, но очень колоритные! Элла интересный городок! Про 9-арочный мост и поездку на поезде - нет слов! Очень красиво и интересно!

  • И
    Илона
    12 января 2024
    Путешествие в Эллу
    Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
    читать дальше

    бытовой). В ходе экскурсии из-за сильного дождя пришлось изменять программу, Катерина быстро предложила нам альтернативные варианты, которые оставили незабываемые впечатления о поездке. Буду всем рекомендовать эту команду гидов - спасибо, что с такой любовью и ответственностью подходите к делу.

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие в Эллу
  2. Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
  3. Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
  4. Галле и национальный парк Яла
  5. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
Какие места ещё посмотреть в Галле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Форт Галле
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Галле в октябре 2025
Сейчас в Галле в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 106 до 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «От вашего отеля», 3 ⭐ отзыва, цены от $106. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь