Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
16 окт в 03:00
17 окт в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле)
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
21 окт в 03:30
22 окт в 03:30
$106 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
16 окт в 06:00
17 окт в 06:00
$370 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
от $370 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Начало: По месту вашего проживания
16 окт в 06:00
17 окт в 06:00
$500 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 февраля 2025Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
- ААбдуллаева20 февраля 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей
- ИИлона12 января 2024Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
