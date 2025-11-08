Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Галле на русском языке, цены от $295. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 2 чел. Шопинг и достопримечательности Коломбо - из Галле Совместить знакомство с городом и покупки Начало: У вашего отеля «9:00 — буддийский храм Гангарамая» $359 за всё до 2 чел. На машине 5 часов Индивидуальная Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле Прочувствовать колорит острова - от древних храмов до заката над океаном «Посетим древний буддийский храм на вершине холма — с одной из самых больших статуй Будды на острове» от $295 за человека На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди Начало: По месту вашего проживания «По дороге в Канди мы остановимся в Дамбулле у знаменитого Золотого храма: сложно проехать мимо визитной карточки города, огромной золотой статуи Будды» $500 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Галле

