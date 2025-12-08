Приглашаем в насыщенное путешествие на целый день, посвященное природе, истории, архитектуре и животному миру Шри-Ланки. Вы пройдете по мощеным улочкам Старого Галле, рассматривая дома с колоннами и черепичными крышами. Раскроете, как волонтеры спасают морских черепах. А также проедете с ветерком по национальному парку Яла, наблюдая за слонами и леопардами.
Описание экскурсии
Экзотическая Шри-Ланка
За 1 день вы увидите обитающих на острове диких животных, погрузитесь в жизнь колониального Цейлона, насладитесь видами на океан с высоты крепостных стен и побываете на черепашьей ферме. Итак, в программе экскурсии:
- Черепашья ферма — вы узнаете, почему морские черепахи нуждаются в спасении и заботе, как их определяют в резервуары, помогают вырасти в безопасности и затем отпускают в естественную среду обитания.
- Галле — мы увидим могучие стены португальского форта, маяк, старинные католические храмы и мечети. Я расскажу, при каких обстоятельствах был построен форт и как он спас жителей во время цунами.
- Национальный парк Яла — вас ждет трехчасовое джип-сафари по самому популярному парку на острове. Опытный водитель покажет животных и птиц, обитающих на территории. Среди них: слоны, крокодилы, буйволы, шакалы, олени, павлины и леопарды.
Примерный тайминг
08:00 — сбор путешественников
08:30-10:30 — экскурсия в форт Галле
11:00-11:30 — черепашья ферма
11:30-13:00 — дорога до национального парка
13:00-14:00 — обед
14:00-18:00 — сафари
18:30-21:00 — дорога обратно в Галле
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников:
— для 3-6 чел. — $440
— для 7-10 чел. — $570
— для 11-12 чел. — $640
- Входные билеты не включены в стоимость: черепашья ферма — $5 с чел., национальный парк Яла — $35 с чел. + $50 с группы до 6 человек за джип
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле, Бентота, Тангалле, Велигама, Мирисса, Негомбо или с другого курорта Шри-Ланки
- Экскурсионную программу можно корректировать исходя из ваших пожеланий
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рифай — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 472 туристов
Мне 45 лет, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами организую и провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости — будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!
