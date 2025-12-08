Приглашаем в насыщенное путешествие на целый день, посвященное природе, истории, архитектуре и животному миру Шри-Ланки. Вы пройдете по мощеным улочкам Старого Галле, рассматривая дома с колоннами и черепичными крышами. Раскроете, как волонтеры спасают морских черепах. А также проедете с ветерком по национальному парку Яла, наблюдая за слонами и леопардами.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экзотическая Шри-Ланка

За 1 день вы увидите обитающих на острове диких животных, погрузитесь в жизнь колониального Цейлона, насладитесь видами на океан с высоты крепостных стен и побываете на черепашьей ферме. Итак, в программе экскурсии:

Черепашья ферма — вы узнаете, почему морские черепахи нуждаются в спасении и заботе, как их определяют в резервуары, помогают вырасти в безопасности и затем отпускают в естественную среду обитания.

Галле — мы увидим могучие стены португальского форта, маяк, старинные католические храмы и мечети. Я расскажу, при каких обстоятельствах был построен форт и как он спас жителей во время цунами.

Национальный парк Яла — вас ждет трехчасовое джип-сафари по самому популярному парку на острове. Опытный водитель покажет животных и птиц, обитающих на территории. Среди них: слоны, крокодилы, буйволы, шакалы, олени, павлины и леопарды.

Примерный тайминг

08:00 — сбор путешественников

08:30-10:30 — экскурсия в форт Галле

11:00-11:30 — черепашья ферма

11:30-13:00 — дорога до национального парка

13:00-14:00 — обед

14:00-18:00 — сафари

18:30-21:00 — дорога обратно в Галле

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников:

— для 3-6 чел. — $440

— для 7-10 чел. — $570

— для 11-12 чел. — $640