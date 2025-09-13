Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$212 за человека
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сигирии и Дамбулле с речным сафари
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 08:00
14 сен в 04:00
$369 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Хиккадуве
Элла - знаменитый горный курорт Шри-Ланки. В этом путешествии вы увидите Девятиарочный мост, чайные плантации, пещерный храм и покормите слонят и обезьян
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$190 за человека
