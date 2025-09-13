Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Хиккадуве на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 10 часов 4 отзыва Мини-группа до 10 чел. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $212 за человека На автобусе 13 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Групповая экскурсия по Сигирии и Дамбулле с речным сафари Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00 $369 за человека На автобусе 8 часов 3 отзыва Мини-группа до 10 чел. Групповая экскурсия по Хиккадуве Элла - знаменитый горный курорт Шри-Ланки. В этом путешествии вы увидите Девятиарочный мост, чайные плантации, пещерный храм и покормите слонят и обезьян Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $190 за человека Другие экскурсии Хиккадувы

