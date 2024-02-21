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Групповое путешествие в Эллу и окрестности

Элла - знаменитый горный курорт Шри-Ланки. В этом путешествии вы увидите Девятиарочный мост, чайные плантации, пещерный храм и покормите слонят и обезьян
Элла - самый знаменитый горный курорт на Шри-Ланке.

Участники экскурсии увидят гигантский Девятиарочный мост, прокатятся на поезде, совершат подъём к Малому пику Адама, прогуляются по чайным плантациям и пещерному храму. Также
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будет возможность посетить слоновий питомник и покормить местных обезьян. Всё это за один день, включая транспорт, входные билеты и обед. Путешествие подходит для всех возрастов и не требует особой физической подготовки

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Девятиарочный мост
  • 🐘 Слоновий питомник
  • 🚂 Путешествие на поезде
  • 🍃 Чайные плантации
  • 🏞️ Малый пик Адама
  • 🍽️ Обед в формате шведского стола
Групповое путешествие в Эллу и окрестности
Групповое путешествие в Эллу и окрестности
Групповое путешествие в Эллу и окрестности

Что можно увидеть

  • Слоновий питомник Удавалаве
  • Девятиарочный мост
  • Пещерный храм Дова
  • Скальная статуя Будды
  • Малый пик Адама

Описание экскурсии

  • 07:30 Прогулка к водопаду и купание (по желанию)
  • 08:30 Кормление обезьян
  • 10:40 Путешествие на поезде, которое познакомит вас с удивительной природой Шри-Ланки: горными реками, джунглями и водопадами
  • 12:00 Чайные плантации, где выращивают настоящий ланкийский чай
  • 13:30 Скальная статуя Будды и пещерный храм Дова
  • 14:30 Девятиарочный мост в Элле
  • 15.00 Обед в формате шведского стола с ланкийскими и европейскими блюдами (за доплату)
  • 16:00 Малый пик Адама — смотровая площадка с шикарными горными видами. Подъём к ней не сложный и проходит через чайные плантации, водопады и рисовые поля.

Организационные детали

  • В стоимость включено: комфортабельный транспорт с кондиционером (машина или автобус), путешествие на поезде и все входные билеты
  • Дополнительно оплачивается обед — $10-15/чел.
  • Программа не предполагает услуги гида, с вами будет водитель-сопровождающий
  • Завтрак (сухпаек) можно взять с собой. Вы можете заказать его
    в вашем отеле за один день до выезда на ресепшене. Например, если выезд в 03:00, сухпаек приготовить к 02:50.

Начало поездки: Велигама — 04.00, Ахангама — 03.50, Коггала — 03.40, Унаватуна — 03.30, Хиккадува — 03.10, Амбалангодо — 03.00, Балапития — 02.50, Ахунгала — 02.45, Косгода — 02.40, Индурува — 02.35, Бентота — 02.30, Алютгама — 02.30, Берувела — 02.25,Паиягала — 02.20, Катукурунда — 02.15, Калютара — 02.00, Ваддува — 01.50, Панадура — 01.40, Маунт Лавиния — 01.10.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас шестеро и больше, то с каждого $93
  • если вас пятеро, то с каждого $103
  • если вас четверо, то с каждого $120
  • если вас трое, то с каждого $158

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$190
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
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Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Любовь
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов.
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов.
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов.
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов.
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов.
Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов.
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Альбина
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как с другом! 😍 Очень советую, без этой поездки впечатление от острова будет не полным!
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
Очень насыщенная, интересная,яркая поездка! Невероятные виды, разные по эмоциям приключения! Гид Удаянга внимательный, заботливый, интересный-Путешествовали как
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Вероника
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали, очень удобно был выстроен маршрут, все просьбы выполнили) спасибо большое за это путешествие!!! ❤️
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
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Входит в следующие категории Хиккадувы

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