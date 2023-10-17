Групповое путешествие в Эллу и окрестности

Живописный горный курорт, слоновий питомник, чайные плантации и Малый пик Адама
Элла — самый знаменитый горный курорт на Шри-Ланке. Вы увидите её главный символ — гигантский Девятиарочный мост.
А также прокатитесь на поезде, совершите несложный подъём к Малому пику Адама, погуляете по чайным плантациям и пещерному храму. Посетите слоновий питомник и покормите местных обезьян. И это всё за 1 день!
А также прокатитесь на поезде, совершите несложный подъём к Малому пику Адама, погуляете по чайным плантациям и пещерному храму. Посетите слоновий питомник и покормите местных обезьян. И это всё за 1 день!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- 07.30 Слоновий питомник Удавалаве. Здесь ухаживают за брошенными слонятами, после чего отпускают их. Вы сможете понаблюдать за ними и покормить их.
- 10.00 Кормление обезьян
- 10.30 Завтрак в ресторане
- 11.40 Путешествие на поезде, которое познакомит вас с удивительной природой Шри-Ланки: горными реками, джунглями и водопадами
- 13.00 Чайные плантации, где выращивают настоящий ланкийский чай
- 13.30 Скальная статуя Будды и пещерный храм Дова
- 14.00 Девятиарочный мост в Элле
- 15.00 Обед в формате шведского стола с ланкийскими и европейскими блюдами
- 16.00 Малый пик Адама — смотровая площадка с шикарными горными видами. Подъём к ней не сложный и проходит через чайные плантации, водопады и рисовые поля.
- 17.00 Купание в горном водопаде Элла
Организационные детали
В стоимость всё включено: комфортабельный транспорт с кондиционером (машина или автобус), путешествие на поезде, все входные билеты, завтрак и обед
Начало поездки: Велигама — 04.00, Ахангама — 03.50, Коггала — 03.40, Унаватуна — 03.30, Хиккадува — 03.10, Амбалангодо — 03.00, Балапития — 02.50, Ахунгала — 02.45, Косгода — 02.40, Индурува — 02.35, Бентота — 02.30, Алютгама — 02.30, Берувела — 02.25,Паиягала — 02.20, Катукурунда — 02.15, Калютара — 02.00, Ваддува — 01.50, Панадура — 01.40, Маунт Лавиния — 01.10.
Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:
- если вас шестеро и больше, то с каждого 85€
- если вас пятеро, то с каждого 95€
- если вас четверо, то с каждого 110€
- если вас трое, то с каждого 145€
ежедневно в 03:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 03:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваша команда гидов в Хиккадуве
Провели экскурсии для 21 туриста
Привет, друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом больше 22 лет. Жил 10 лет в России и хорошо владею русским и английским языками. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни, проведу по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу разные секретные локации:)
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