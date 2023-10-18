Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия

Пещерный храм, «львиная скала», речное сафари, слоновья ферма и катание на буйволиной повозке

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Приглашаю оценить визитные карточки Шри-Ланки — пещерный храм Дамбулла и «львиную скалу» Сигирия. А ещё вы покатаетесь на слонах по джунглям, на буйволах по аутентичной деревне и на лодках по реке. Посетите фабрики драгоценных камней, шёлка, обработки дерева и батика. Приготовьтесь к активному и познавательному дню!
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

09.00 Подъём на скальное плато Сигирия, на вершине которого расположена древняя крепость. По легенде когда-то она принадлежала царю демонов Раване.
11.00 Экскурсия по деревообрабатывающей фабрике
11.30 Катание по деревне на буйволиной повозке и речное сафари на лодке
12.30 Обед в формате шведского стола с блюдами ланкийской и европейской кухонь
14.00 Слоновья ферма: катание на слонах по джунглям и их кормление
15.00 Фабрика батика и шёлковая мастерская
15.30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов
16.00 Древний пещерный храм Дамбулла с гигантскими статуями Будды

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус) и обед включены в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Сигирия — $40, храм Дамбулла — $9, слоновья ферма с катанием и кормлением — $20, катание на буйволиной повозке и речное сафари — $15

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас шестеро и больше, то с каждого 95€
  • если вас пятеро, то с каждого 115€
  • если вас четверо, то с каждого 125€
  • если вас трое, то с каждого 155€

ежедневно в 04:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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