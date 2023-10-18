Пещерный храм, «львиная скала», речное сафари, слоновья ферма и катание на буйволиной повозке
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даты
Описание
Что вас ожидает
09.00 Подъём на скальное плато Сигирия, на вершине которого расположена древняя крепость. По легенде когда-то она принадлежала царю демонов Раване.
11.00 Экскурсия по деревообрабатывающей фабрике
11.30 Катание по деревне на буйволиной повозке и речное сафари на лодке
12.30 Обед в формате шведского стола с блюдами ланкийской и европейской кухонь
14.00 Слоновья ферма: катание на слонах по джунглям и их кормление
15.00 Фабрика батика и шёлковая мастерская
15.30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов
16.00 Древний пещерный храм Дамбулла с гигантскими статуями Будды
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус) и обед включены в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Сигирия — $40, храм Дамбулла — $9, слоновья ферма с катанием и кормлением — $20, катание на буйволиной повозке и речное сафари — $15
Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.
Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:
- если вас шестеро и больше, то с каждого 95€
- если вас пятеро, то с каждого 115€
- если вас четверо, то с каждого 125€
- если вас трое, то с каждого 155€
ежедневно в 04:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 04:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.