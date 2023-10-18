Приглашаю оценить визитные карточки Шри-Ланки — пещерный храм Дамбулла и «львиную скалу» Сигирия. А ещё вы покатаетесь на слонах по джунглям, на буйволах по аутентичной деревне и на лодках по реке. Посетите фабрики драгоценных камней, шёлка, обработки дерева и батика. Приготовьтесь к активному и познавательному дню!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

09.00 Подъём на скальное плато Сигирия, на вершине которого расположена древняя крепость. По легенде когда-то она принадлежала царю демонов Раване.

11.00 Экскурсия по деревообрабатывающей фабрике

11.30 Катание по деревне на буйволиной повозке и речное сафари на лодке

12.30 Обед в формате шведского стола с блюдами ланкийской и европейской кухонь

14.00 Слоновья ферма: катание на слонах по джунглям и их кормление

15.00 Фабрика батика и шёлковая мастерская

15.30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов

16.00 Древний пещерный храм Дамбулла с гигантскими статуями Будды

Организационные детали

Комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус) и обед включены в стоимость

Входные билеты оплачиваются дополнительно: Сигирия — $40, храм Дамбулла — $9, слоновья ферма с катанием и кормлением — $20, катание на буйволиной повозке и речное сафари — $15

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки: