Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Хиккадувы

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Хиккадуве на русском языке, цены от $268. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта
Начало: В вашем отеле
«13:40 Монастырь Дова с гигантской скальной статуей Будды и пещерным храмом — я поделюсь его историей, покрытой мраком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $315 за всё до 10 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
«По дороге в Канди мы остановимся в Дамбулле у знаменитого Золотого храма: сложно проехать мимо визитной карточки города, огромной золотой статуи Будды»
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
$543 за всё до 2 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
«Город Канди и храм зуба Будды — вы посетите культурную столицу и последний оплот сопротивления колонизаторам, услышите о прошлом города»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 840 за всё до 10 чел.
Один день в Канди
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Один день в Канди
Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только
Начало: В вашем отеле
«В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 268 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
    Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы. У нас был гид Вирадж, достаточно
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    хорошо говорит по-русски, все понятно, рассказывал не только о достопримечательностях, но и вообще о жизни на Шри-Ланке, о культуре. Самый огроменный плюс, что мы после водопада (вода, кстати, в нем леденючая, мы не стали купаться) сначала поехали на мост и на малый Пик Адама, не знаю, так специально задумывалось или случайно получилось. На мосту практически никого не было и на гору мы забирались почти в одиночестве, но когда уже начали спускаться, была дикая жара и просто толпы туристов лезли наверх. Забираться на гору сложно, но можно, оттуда, конечно, красота невероятная. Самые бесстрашные фотались прямо на краю. Около подъема на Малый Пик Адама есть качели, можно за отдельную плату покачаться над пропастью и еще Зиплайн, но мы не катались ни там, ни там, трусишки. У нас был чудесный гид, где можно было проехать на тук-туке (до места подъема, до железной дороги), мы ехали, это своего рода атракцион для нас, водители просто отчаянные товарищи на Шри-Ланке. Еще Вирадж, когда мы ехали на поезде, попросил местных жителей освободить нам место с дочкой около окошка, так как один вагон был закрыт и поезд был переполнен, за что ему огромное спасибо, ну и, конечно, местным, что не отказали. В экскурсии, кажется, не заявлен аювердический садик, но мы заезжали, рассказали о специях, очень интересно, угостили чаем, можно было купить что понравилось. После жары, было приятно посетить пещерный храм, так прохладненько в нем. В описании экскурсии не заявлено, но мы поняли, что лучше, чтобы колени у женщин были прикрыты (хотя бы условно), мы повязывали рубашку на пояс. Ну кормление макак это весело, берите побольше бананов, съедают все мгновенно, но можно остановиться еще купить. Теперь мелкие недочеты, в целом для нас несущественные. Ресторан - небольшой выбор еды, если с маленьким ребенком, будет тяжеловато что-то выбрать. В пещерном храме не поняла значение всех картин, но мы в целом не религиозны и как музей интересно было. Дегустация чая, я почему-то думала, что мы будем пробовать, но мы нюхали в магазине всякие разные виды. Устали, конечно, очень. Выезд у нас был из Хиккадувы в 3-30 ночи, микроавтобус Тойота, очень чистенький. Вернулись, кажется, к 5 вечера.

    Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсыБыли на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсыБыли на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы
  • М
    Марина
    25 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
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    - Сигирию. К сожалению, речь нашего гида была не всегда понятна, хотя знаниями, я думаю владел, и был очень даже приветлив и дружелюбен. Как итог - все экскурсионные пункты крутые и интересные, но информацию о них в основном прочли в интернете. Что же насчет Сигирии… Это вообще бомба. Но нашим гидом по подьему был местный бой, в речи которого вообще трудно что было уловить, и главной задачей которого было быстро обежать маршрут, а это «на минуточку» больше 1000 крутейших ступеней по невероятному солнцепеку. В итоге - два солнечных удара и никакого удовольствия. Уже потом приехав в отель прочли историю Сигирии и обалдели от крутости увиденного)). Там же была одна задача - выжить!))

  • О
    Ольга
    20 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
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    в целом по разным темам и направления, в то же время не перегружает информацией. Русский на оч. Хорошем уровне. Мы много путешествуем и далеко не всегда это можно увидеть. . с гидом просто повезло. У нас была индивидуалка, автомобиль и водитель тоже хорошо. Так же у меня была возможность творческой паузы.

    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме
  • А
    Анастасия
    4 января 2022
    2 дня в самом сердце Шри-Ланки
    Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
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    организацией и реальным временем, которое тратилось на активность…. в первый день первый приём пищи был в 5 вечера при подъёме в 5 утра. Во второй день мы договорились о поездке на поезде… ожидали, что это будет не больше часа, т. к. анонсировалось 3 остановки…. В итоге мы потратили на поезд 4 часа 🤷🏼‍♀️. Из сопровождающего приходилось всю информацию о маршруте и времени вытаскивать дополнительными вопросами. Позитивная часть: все места, кроме водопадов (они совсем скромные) нашей большой компании очень понравились! Очень обрадовало то, что даже в случае косяка в части организации, нам шли навстречу и пытались скорректировать или адаптировать маршрут под наш запрос. В итоге мы успели реализовать все свои хотелки. В момент, когда в ресторане нас пытались обмануть с неправильной калькуляцией чека, сопровождающий нас местный вступился и потребовал правильный счет. Спасибо!!! Организаторам рекомендую давать туристам чуть больше инфы заранее, по деталям маршрута, необходимым с собой вещам и т. д.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  4. Один день в Канди
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 268 до 840. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 5 ⭐ отзывов, цены от $268. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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