1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Тот самый цейлонский чай, аюрведический массаж и сокровища Канди за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Индивидуальная
12 часов
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
$342 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Отправиться в центр острова и увидеть все его самые интересные места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
11 июня в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $315 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
$543 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €840 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
Живописный горный курорт, слоновий питомник, чайные плантации и Малый пик Адама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$190 за человека
Индивидуальная
13 часов
Центральное нагорье Шри-Ланки
Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
€730 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €650 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Покататься на лодке, порыбачить и насладиться великолепными пейзажами
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€770 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Один день в Канди
Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €268 за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$174 за человека
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$195 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 апреля 2024Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину! Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
- ООлеся6 марта 2024Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
- ТТатьяна27 февраля 2024Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы. У нас был гид Вирадж, достаточно
- ЛЛюбовь21 февраля 2024Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
- ААндрей12 января 2024Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
- ККсения1 декабря 2023Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
- ААнастасия13 июля 2023Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
- ААнастасия22 апреля 2023Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
- ММарина25 марта 2023Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
- ООльга20 марта 2023Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Можно с детьми»
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