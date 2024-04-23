Семейные развлекательные экскурсии Хиккадувы

Найдено 16 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Хиккадуве на русском языке, цены от $174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Тот самый цейлонский чай, аюрведический массаж и сокровища Канди за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
420 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
$342 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Отправиться в центр острова и увидеть все его самые интересные места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
11 июня в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $315 за всё до 10 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
$543 за всё до 2 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 840 за всё до 10 чел.
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
Живописный горный курорт, слоновий питомник, чайные плантации и Малый пик Адама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$190 за человека
Центральное нагорье Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Центральное нагорье Шри-Ланки
Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
730 за всё до 2 чел.
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 650 за всё до 2 чел.
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Индивидуальная
5 часов
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Покататься на лодке, порыбачить и насладиться великолепными пейзажами
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
770 за всё до 4 чел.
Один день в Канди
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Один день в Канди
Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 268 за всё до 8 чел.
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$174 за человека
Нувара-Элия и её живописные окрестности
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$195 за человека
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину! Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
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    первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном языке (русском). До этого все гиды говорили либо на плохом русском, либо на плохом английском, поэтому каких-то рассказов по ходу экскурсии ждать не приходилось. С Селестиной общаться было очень комфортно, ненапряжно, весело и интересно. Она отлично знает и культуру Шри-Ланки, и информацию обо всех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. Также она прислушивалась к моим пожеланиям и корректировала наш маршрут соответственно, за что ей отдельное спасибо)) Сама экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Особенно впечатлил Королевский ботанический сад. Огромное пространство неимоверной красоты с интересными рассказами и об истории его создания, и о самих растениях, и о людях, которые приложили руку к его развитию! Также не могу не отметить, что в рамках экскурсии есть возможность пообщаться с животными (в частности, слонами и обезьянами) это очень интересный опыт! Также хочу сказать спасибо за то, что мы ездили только по проверенным местам, где основным желанием гидов было рассказать гостям о своем ремесле, а не продать как можно больше товаров (опять же в сравнении с другими экскурсиями это был очень приятный бонус). Огромное спасибо организаторам за чудесное завершение моего отдыха и до новых встреч в других странах)))

  • О
    Олеся
    6 марта 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
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    старался обо всем рассказать, отвечал на все вопросы. Богатого русского языка конечно не стоит ожидать,(но это проблема для всей Шри-Ланки) такой скорее базовый, без распространенных предложений, надо внимательно слушать чтобы разобрать. Ночевали мы в очень хорошем отеле, даже превзошел наши ожидания! Вид из окна, номера, еда. . все на пять с плюсом. Все наши пожелания были услышаны, в целом нам все понравилось! Спасибо ☺️

  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
    Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы. У нас был гид Вирадж, достаточно
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    хорошо говорит по-русски, все понятно, рассказывал не только о достопримечательностях, но и вообще о жизни на Шри-Ланке, о культуре. Самый огроменный плюс, что мы после водопада (вода, кстати, в нем леденючая, мы не стали купаться) сначала поехали на мост и на малый Пик Адама, не знаю, так специально задумывалось или случайно получилось. На мосту практически никого не было и на гору мы забирались почти в одиночестве, но когда уже начали спускаться, была дикая жара и просто толпы туристов лезли наверх. Забираться на гору сложно, но можно, оттуда, конечно, красота невероятная. Самые бесстрашные фотались прямо на краю. Около подъема на Малый Пик Адама есть качели, можно за отдельную плату покачаться над пропастью и еще Зиплайн, но мы не катались ни там, ни там, трусишки. У нас был чудесный гид, где можно было проехать на тук-туке (до места подъема, до железной дороги), мы ехали, это своего рода атракцион для нас, водители просто отчаянные товарищи на Шри-Ланке. Еще Вирадж, когда мы ехали на поезде, попросил местных жителей освободить нам место с дочкой около окошка, так как один вагон был закрыт и поезд был переполнен, за что ему огромное спасибо, ну и, конечно, местным, что не отказали. В экскурсии, кажется, не заявлен аювердический садик, но мы заезжали, рассказали о специях, очень интересно, угостили чаем, можно было купить что понравилось. После жары, было приятно посетить пещерный храм, так прохладненько в нем. В описании экскурсии не заявлено, но мы поняли, что лучше, чтобы колени у женщин были прикрыты (хотя бы условно), мы повязывали рубашку на пояс. Ну кормление макак это весело, берите побольше бананов, съедают все мгновенно, но можно остановиться еще купить. Теперь мелкие недочеты, в целом для нас несущественные. Ресторан - небольшой выбор еды, если с маленьким ребенком, будет тяжеловато что-то выбрать. В пещерном храме не поняла значение всех картин, но мы в целом не религиозны и как музей интересно было. Дегустация чая, я почему-то думала, что мы будем пробовать, но мы нюхали в магазине всякие разные виды. Устали, конечно, очень. Выезд у нас был из Хиккадувы в 3-30 ночи, микроавтобус Тойота, очень чистенький. Вернулись, кажется, к 5 вечера.

    Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсыБыли на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсыБыли на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы
  • Л
    Любовь
    21 февраля 2024
    Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов
  • А
    Андрей
    12 января 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
  • К
    Ксения
    1 декабря 2023
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
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    очень насыщенный,захватывает многие основные достопримечательности! Отель,в котором мы ночевали,был очень хороший,с бассейном,вкусным ужином и завтраком и видом на горы! Водитель очень хорошо водит автомобиль,спокойный,мы не переживали за нашу безопасность. Шамми практически всегда был на достопримечательностях с нами,фотографировал,за что ему огромное спасибо 😊 Нам тур очень понравился,запомним эти прекрасные насыщенные два дня надолго!

    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении
  • А
    Анастасия
    13 июля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
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    рассказывал интересные истории. Отвёз нас в места, где можно подешевле купить сувениры. Все заранее продумал и нам вообще ни о чем не нужно было беспокоиться. В конце дня была приятная лёгкая усталость. У нас это был самый насыщенный и интересный день на Шри Ланке.

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
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    день празднования Нового года, Дон корректировал маршрут по мере необходимости очень оперативно и незаметно для нас. В итоге мы смогли насладится красотами Шри-Ланки и узнать её историю и обычаи. Большое спасибо)

    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось
  • М
    Марина
    25 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
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    - Сигирию. К сожалению, речь нашего гида была не всегда понятна, хотя знаниями, я думаю владел, и был очень даже приветлив и дружелюбен. Как итог - все экскурсионные пункты крутые и интересные, но информацию о них в основном прочли в интернете. Что же насчет Сигирии… Это вообще бомба. Но нашим гидом по подьему был местный бой, в речи которого вообще трудно что было уловить, и главной задачей которого было быстро обежать маршрут, а это «на минуточку» больше 1000 крутейших ступеней по невероятному солнцепеку. В итоге - два солнечных удара и никакого удовольствия. Уже потом приехав в отель прочли историю Сигирии и обалдели от крутости увиденного)). Там же была одна задача - выжить!))

  • О
    Ольга
    20 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
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    в целом по разным темам и направления, в то же время не перегружает информацией. Русский на оч. Хорошем уровне. Мы много путешествуем и далеко не всегда это можно увидеть. . с гидом просто повезло. У нас была индивидуалка, автомобиль и водитель тоже хорошо. Так же у меня была возможность творческой паузы.

    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Можно с детьми»

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  3. Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
  4. Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
  5. Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Можно с детьми" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 174 до 840. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 14 ⭐ отзывов, цены от $174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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