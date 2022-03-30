1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
«Вы посмотрите на животных Цейлона в естественной среде обитания во время 4-часового сафари на открытом джипе»
Завтра в 04:00
19 июня в 04:00
€420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
«Речное сафари — вы прокатитесь на моторной лодке по лагуне Коггала»
19 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от €650 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Пещерный храм, «львиная скала», речное сафари, слоновья ферма и катание на буйволиной повозке
Начало: У вашего отеля
«30 Катание по деревне на буйволиной повозке и речное сафари на лодке12»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
$369 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 марта 2022Все было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 369 до 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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