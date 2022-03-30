Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Хиккадуве на русском языке, цены от €369. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах «Вы посмотрите на животных Цейлона в естественной среде обитания во время 4-часового сафари на открытом джипе» € 420 за всё до 2 чел. 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день «Речное сафари — вы прокатитесь на моторной лодке по лагуне Коггала» от € 650 за всё до 2 чел. 🚌 На автобусе Групповая 13 часов Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия Пещерный храм, «львиная скала», речное сафари, слоновья ферма и катание на буйволиной повозке Начало: У вашего отеля «30 Катание по деревне на буйволиной повозке и речное сафари на лодке12» Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00 $ 369 за человека Другие экскурсии Хиккадувы Последние отзывы на экскурсии Н Наталья Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни Все было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024 Сейчас в Хиккадуве в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 369 до 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5

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