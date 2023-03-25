Храмы и соборы Хиккадувы с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Хиккадуве на русском языке, цены от $268. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
«По дороге в Канди мы остановимся в Дамбулле у знаменитого Золотого храма: сложно проехать мимо визитной карточки города, огромной золотой статуи Будды»
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
$543 за всё до 2 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
«Город Канди и храм зуба Будды — вы посетите культурную столицу и последний оплот сопротивления колонизаторам, услышите о прошлом города»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 840 за всё до 10 чел.
Один день в Канди
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Один день в Канди
Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только
Начало: В вашем отеле
«В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 268 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    25 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
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    - Сигирию. К сожалению, речь нашего гида была не всегда понятна, хотя знаниями, я думаю владел, и был очень даже приветлив и дружелюбен. Как итог - все экскурсионные пункты крутые и интересные, но информацию о них в основном прочли в интернете. Что же насчет Сигирии… Это вообще бомба. Но нашим гидом по подьему был местный бой, в речи которого вообще трудно что было уловить, и главной задачей которого было быстро обежать маршрут, а это «на минуточку» больше 1000 крутейших ступеней по невероятному солнцепеку. В итоге - два солнечных удара и никакого удовольствия. Уже потом приехав в отель прочли историю Сигирии и обалдели от крутости увиденного)). Там же была одна задача - выжить!))

  • О
    Ольга
    20 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
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    в целом по разным темам и направления, в то же время не перегружает информацией. Русский на оч. Хорошем уровне. Мы много путешествуем и далеко не всегда это можно увидеть. . с гидом просто повезло. У нас была индивидуалка, автомобиль и водитель тоже хорошо. Так же у меня была возможность творческой паузы.

    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме
  • А
    Анастасия
    4 января 2022
    2 дня в самом сердце Шри-Ланки
    Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
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    организацией и реальным временем, которое тратилось на активность…. в первый день первый приём пищи был в 5 вечера при подъёме в 5 утра. Во второй день мы договорились о поездке на поезде… ожидали, что это будет не больше часа, т. к. анонсировалось 3 остановки…. В итоге мы потратили на поезд 4 часа 🤷🏼‍♀️. Из сопровождающего приходилось всю информацию о маршруте и времени вытаскивать дополнительными вопросами. Позитивная часть: все места, кроме водопадов (они совсем скромные) нашей большой компании очень понравились! Очень обрадовало то, что даже в случае косяка в части организации, нам шли навстречу и пытались скорректировать или адаптировать маршрут под наш запрос. В итоге мы успели реализовать все свои хотелки. В момент, когда в ресторане нас пытались обмануть с неправильной калькуляцией чека, сопровождающий нас местный вступился и потребовал правильный счет. Спасибо!!! Организаторам рекомендую давать туристам чуть больше инфы заранее, по деталям маршрута, необходимым с собой вещам и т. д.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
  2. 2 дня в самом сердце Шри-Ланки
  3. Один день в Канди
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 268 до 840. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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