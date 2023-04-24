Горная Элла: поездка в формате «всё включено»

За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта

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Чайные плантации, горная местность с водопадами, пещерный храм, огромный железнодорожный мост колониальной эпохи и прогулка на поезде — этим и многим другим будет наполнено наше путешествие в Эллу.

Я позабочусь о вашем комфорте, о том, чтобы вы не остались голодными — а вам останется лишь наслаждаться невероятными пейзажами и колоритной архитектурой Шри-Ланки!
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нам предстоит очень насыщенный день, поэтому, чтобы всё успеть, выезжаем ночью. Я могу забрать вас из разных городов (см. список и время выезда в орг. деталях). По пути вы сможете поспать.

Наша программа

08:00 Завтрак в ресторане.
09:00 Девятиарочный мост — крупнейший в Шри-Ланке.
11:00 Осмотр чайных плантаций, где выращивается, по мнению многих, лучший в мире чай.
11:40 Поездка на поезде со станции Демодара до станции Бандаравела и знакомство с местной природой: горными реками, парками, водападами.
12:50 Посещение чайного магазина и дегустация чая в Бандаравеле.
13:40 Монастырь Дова с гигантской скальной статуей Будды и пещерным храмом — гид поделится его историей, покрытой мраком.
14:00 Несложный подъём на Малый Пик Адама, с которого вы насладитесь горными панорамами.
15:30 Обед: шриланкийский и европейский шведский стол и обзорная площадка в ресторане.
16:30 Водопад Элла: купание и кормление обезьян — вы узнаете, с каким сюжетом из эпоса «Рамаяна» связано это место.
21:00–00:00 Возвращение в отели.

Организационные детали

Начало экскурсии: Велигама — 04:00, Ахангама — 03:50, Коггала — 03:40, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 03:10, Амбалангодо — 03:00, Балапития — 02:50, Ахунгала — 02:45, Косгода — 02:40, Индурува — 02:35, Бентота — 02:30, Алютгама — 02:30, Берувела — 02:25, Паиягала — 02:20, Катукурунда — 02:15, Калютара — 02:00, Ваддува — 01:50, Панадура — 01:40, Маунт Лавиния — 01:10.

В стоимость входит

  • Трансфер — комфортабельный автомобиль, микроавтобус или автобус (зависит от кол-ва участников) с кондиционером, проезд по платным дорогам
  • Билет на поезд
  • Входные билеты на все туристические объекты
  • Русскоговорящий гид
  • Завтрак и обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Хиккадуве или другом городе из списка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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