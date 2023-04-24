За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта
Я позабочусь о вашем комфорте, о том, чтобы вы не остались голодными — а вам останется лишь наслаждаться невероятными пейзажами и колоритной архитектурой Шри-Ланки!
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Описание
Что вас ожидает
Нам предстоит очень насыщенный день, поэтому, чтобы всё успеть, выезжаем ночью. Я могу забрать вас из разных городов (см. список и время выезда в орг. деталях). По пути вы сможете поспать.
Наша программа
08:00 Завтрак в ресторане.
09:00 Девятиарочный мост — крупнейший в Шри-Ланке.
11:00 Осмотр чайных плантаций, где выращивается, по мнению многих, лучший в мире чай.
11:40 Поездка на поезде со станции Демодара до станции Бандаравела и знакомство с местной природой: горными реками, парками, водападами.
12:50 Посещение чайного магазина и дегустация чая в Бандаравеле.
13:40 Монастырь Дова с гигантской скальной статуей Будды и пещерным храмом — гид поделится его историей, покрытой мраком.
14:00 Несложный подъём на Малый Пик Адама, с которого вы насладитесь горными панорамами.
15:30 Обед: шриланкийский и европейский шведский стол и обзорная площадка в ресторане.
16:30 Водопад Элла: купание и кормление обезьян — вы узнаете, с каким сюжетом из эпоса «Рамаяна» связано это место.
21:00–00:00 Возвращение в отели.
Организационные детали
Начало экскурсии: Велигама — 04:00, Ахангама — 03:50, Коггала — 03:40, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 03:10, Амбалангодо — 03:00, Балапития — 02:50, Ахунгала — 02:45, Косгода — 02:40, Индурува — 02:35, Бентота — 02:30, Алютгама — 02:30, Берувела — 02:25, Паиягала — 02:20, Катукурунда — 02:15, Калютара — 02:00, Ваддува — 01:50, Панадура — 01:40, Маунт Лавиния — 01:10.
В стоимость входит
- Трансфер — комфортабельный автомобиль, микроавтобус или автобус (зависит от кол-ва участников) с кондиционером, проезд по платным дорогам
- Билет на поезд
- Входные билеты на все туристические объекты
- Русскоговорящий гид
- Завтрак и обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Хиккадуве или другом городе из списка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.