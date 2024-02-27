6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🌿 Чайные плантации
- 🚂 Поездка на поезде
- 🏞️ Водопады и горные реки
- 🍽️ Обед включен
- 🗣️ Русскоговорящий гид
Что можно увидеть
- Девятиарочный мост
- Чайные плантации
- Монастырь Дова
- Малый Пик Адама
- Водопад Элла
Описание экскурсии
Нам предстоит очень насыщенный день, поэтому, чтобы всё успеть, выезжаем ночью. Я могу забрать вас из разных городов (см. список и время выезда в орг. деталях). По пути вы сможете поспать.
Наша программа
09:00 Девятиарочный мост — крупнейший в Шри-Ланке.
11:00 Осмотр чайных плантаций, где выращивается, по мнению многих, лучший в мире чай.
11:40 Поездка на поезде со станции Демодара до станции Бандаравела и знакомство с местной природой: горными реками, парками, водопадами.
12:50 Посещение чайного магазина и дегустация чая в Бандаравеле.
13:40 Монастырь Дова с гигантской скальной статуей Будды и пещерным храмом — я поделюсь его историей, покрытой мраком.
14:00 Несложный подъём на Малый Пик Адама, с которого вы насладитесь горными панорамами.
15:30 Обед: шриланкийский и европейский шведский стол и обзорная площадка в ресторане.
16:30 Водопад Элла: купание и кормление обезьян — вы узнаете, с каким сюжетом из эпоса «Рамаяна» связано это место.
21:00–00:00 Возвращение в отели.
Организационные детали
Завтрак (сухпаек) можно взять с собой. Вы можете заказать его в вашем отеле за один день до выезда на ресепшене. Например, если выезд в 30:00, сухпаек приготовить к 02:50.
Начало экскурсии: Велигама — 04:00, Ахангама — 03:50, Коггала — 03:40, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 03:10, Амбалангодо — 03:00, Балапития — 02:50, Ахунгала — 02:45, Косгода — 02:40, Индурува — 02:35, Бентота — 02:30, Алютгама — 02:30, Берувела — 02:25, Паиягала — 02:20, Катукурунда — 02:15, Калютара — 02:00, Ваддува — 01:50, Панадура — 01:40, Маунт Лавиния — 01:10.
В стоимость входит
- Трансфер — комфортабельный автомобиль, микроавтобус или автобус (зависит от кол-ва участников) с кондиционером, проезд по платным дорогам
- Билет на поезд
- Входные билеты на все туристические объекты
- Русскоговорящий гид
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
У нас был гид Вирадж, достаточно хорошо говорит по-русски, все понятно, рассказывал не только о достопримечательностях,