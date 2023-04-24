Чайные плантации, горная местность с водопадами, пещерный храм, огромный железнодорожный мост колониальной эпохи и прогулка на поезде — этим и многим другим будет наполнено наше путешествие в Эллу. Я позабочусь о вашем комфорте, о том, чтобы вы не остались голодными — а вам останется лишь наслаждаться невероятными пейзажами и колоритной архитектурой Шри-Ланки!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нам предстоит очень насыщенный день, поэтому, чтобы всё успеть, выезжаем ночью. Я могу забрать вас из разных городов (см. список и время выезда в орг. деталях). По пути вы сможете поспать.

Наша программа

08:00 Завтрак в ресторане.

09:00 Девятиарочный мост — крупнейший в Шри-Ланке.

11:00 Осмотр чайных плантаций, где выращивается, по мнению многих, лучший в мире чай.

11:40 Поездка на поезде со станции Демодара до станции Бандаравела и знакомство с местной природой: горными реками, парками, водападами.

12:50 Посещение чайного магазина и дегустация чая в Бандаравеле.

13:40 Монастырь Дова с гигантской скальной статуей Будды и пещерным храмом — гид поделится его историей, покрытой мраком.

14:00 Несложный подъём на Малый Пик Адама, с которого вы насладитесь горными панорамами.

15:30 Обед: шриланкийский и европейский шведский стол и обзорная площадка в ресторане.

16:30 Водопад Элла: купание и кормление обезьян — вы узнаете, с каким сюжетом из эпоса «Рамаяна» связано это место.

21:00–00:00 Возвращение в отели.

Организационные детали

Начало экскурсии: Велигама — 04:00, Ахангама — 03:50, Коггала — 03:40, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 03:10, Амбалангодо — 03:00, Балапития — 02:50, Ахунгала — 02:45, Косгода — 02:40, Индурува — 02:35, Бентота — 02:30, Алютгама — 02:30, Берувела — 02:25, Паиягала — 02:20, Катукурунда — 02:15, Калютара — 02:00, Ваддува — 01:50, Панадура — 01:40, Маунт Лавиния — 01:10.

В стоимость входит