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Горная Элла: поездка в формате «всё включено»

Насладитесь чайными плантациями, водопадами и пещерным храмом в Элле. Включены обед, трансфер и услуги гида. Откройте для себя уникальные пейзажи Шри-Ланки
Чайные плантации, горная местность с водопадами, пещерный храм и огромный железнодорожный мост колониальной эпохи - всё это ждёт вас в Элле. Путешествие включает комфортный трансфер, обед и услуги русскоговорящего гида. В программе также поездка на поезде, посещение монастыря Дова и подъем на Малый Пик Адама. Насладитесь купанием в водопаде Элла и кормлением обезьян. Всё это делает экскурсию незабываемой и насыщенной
4
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🌿 Чайные плантации
  • 🚂 Поездка на поезде
  • 🏞️ Водопады и горные реки
  • 🍽️ Обед включен
  • 🗣️ Русскоговорящий гид
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»

Что можно увидеть

  • Девятиарочный мост
  • Чайные плантации
  • Монастырь Дова
  • Малый Пик Адама
  • Водопад Элла

Описание экскурсии

Нам предстоит очень насыщенный день, поэтому, чтобы всё успеть, выезжаем ночью. Я могу забрать вас из разных городов (см. список и время выезда в орг. деталях). По пути вы сможете поспать.

Наша программа

09:00 Девятиарочный мост — крупнейший в Шри-Ланке.
11:00 Осмотр чайных плантаций, где выращивается, по мнению многих, лучший в мире чай.
11:40 Поездка на поезде со станции Демодара до станции Бандаравела и знакомство с местной природой: горными реками, парками, водопадами.
12:50 Посещение чайного магазина и дегустация чая в Бандаравеле.
13:40 Монастырь Дова с гигантской скальной статуей Будды и пещерным храмом — я поделюсь его историей, покрытой мраком.
14:00 Несложный подъём на Малый Пик Адама, с которого вы насладитесь горными панорамами.
15:30 Обед: шриланкийский и европейский шведский стол и обзорная площадка в ресторане.
16:30 Водопад Элла: купание и кормление обезьян — вы узнаете, с каким сюжетом из эпоса «Рамаяна» связано это место.
21:00–00:00 Возвращение в отели.

Организационные детали

Завтрак (сухпаек) можно взять с собой. Вы можете заказать его в вашем отеле за один день до выезда на ресепшене. Например, если выезд в 30:00, сухпаек приготовить к 02:50.

Начало экскурсии: Велигама — 04:00, Ахангама — 03:50, Коггала — 03:40, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 03:10, Амбалангодо — 03:00, Балапития — 02:50, Ахунгала — 02:45, Косгода — 02:40, Индурува — 02:35, Бентота — 02:30, Алютгама — 02:30, Берувела — 02:25, Паиягала — 02:20, Катукурунда — 02:15, Калютара — 02:00, Ваддува — 01:50, Панадура — 01:40, Маунт Лавиния — 01:10.

В стоимость входит

  • Трансфер — комфортабельный автомобиль, микроавтобус или автобус (зависит от кол-ва участников) с кондиционером, проезд по платным дорогам
  • Билет на поезд
  • Входные билеты на все туристические объекты
  • Русскоговорящий гид
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
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Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Татьяна
Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
У нас был гид Вирадж, достаточно хорошо говорит по-русски, все понятно, рассказывал не только о достопримечательностях,
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но и вообще о жизни на Шри-Ланке, о культуре.
Самый огроменный плюс, что мы после водопада (вода, кстати, в нем леденючая, мы не стали купаться) сначала поехали на мост и на малый Пик Адама, не знаю, так специально задумывалось или случайно получилось. На мосту практически никого не было и на гору мы забирались почти в одиночестве, но когда уже начали спускаться, была дикая жара и просто толпы туристов лезли наверх. Забираться на гору сложно, но можно, оттуда, конечно, красота невероятная. Самые бесстрашные фотались прямо на краю. Около подъема на Малый Пик Адама есть качели, можно за отдельную плату покачаться над пропастью и еще Зиплайн, но мы не катались ни там, ни там, трусишки.
У нас был чудесный гид, где можно было проехать на тук-туке (до места подъема, до железной дороги), мы ехали, это своего рода атракцион для нас, водители просто отчаянные товарищи на Шри-Ланке. Еще Вирадж, когда мы ехали на поезде, попросил местных жителей освободить нам место с дочкой около окошка, так как один вагон был закрыт и поезд был переполнен, за что ему огромное спасибо, ну и, конечно, местным, что не отказали.
В экскурсии, кажется, не заявлен аювердический садик, но мы заезжали, рассказали о специях, очень интересно, угостили чаем, можно было купить что понравилось.
После жары, было приятно посетить пещерный храм, так прохладненько в нем. В описании экскурсии не заявлено, но мы поняли, что лучше, чтобы колени у женщин были прикрыты (хотя бы условно), мы повязывали рубашку на пояс. Ну кормление макак это весело, берите побольше бананов, съедают все мгновенно, но можно остановиться еще купить.
Теперь мелкие недочеты, в целом для нас несущественные. Ресторан - небольшой выбор еды, если с маленьким ребенком, будет тяжеловато что-то выбрать. В пещерном храме не поняла значение всех картин, но мы в целом не религиозны и как музей интересно было. Дегустация чая, я почему-то думала, что мы будем пробовать, но мы нюхали в магазине всякие разные виды.
Устали, конечно, очень. Выезд у нас был из Хиккадувы в 3-30 ночи, микроавтобус Тойота, очень чистенький. Вернулись, кажется, к 5 вечера.

Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
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А
По сравнению с первой экскурсией, эта получилась на много сложнее и менее интересной. Гид старался, но знание языка у него минимальные. На многие вопросы затрудняется ответить. После поездки на поезде
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потеряли машину, которая оказалась на другой станции. Машина для такой экскурсии не предназначена, нет подголовников и быстро устаёшь, а ездить пришлось 14 часов. К водителю вопросов нет, профессионал. Мне кажется эта экскурсия не стоила затраченное средств.

Дон
Дон
Ответ организатора:
Добрый день, Очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление после поездки. Для 2-х человек + гид, обычно предоставляется такого
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рода машины-легковые. Элла, горная поездка, это пешая экскурсия, предназначенная для активного отдыха, не для исторических рассказов, поэтому был гид-сопровождающий, которые говорит на русском. За потерянную машину приносим наши извинения

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