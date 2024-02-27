1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта
Начало: В вашем отеле
«13:40 Монастырь Дова с гигантской скальной статуей Будды и пещерным храмом — я поделюсь его историей, покрытой мраком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $315 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
«Не забудем сделать открыточные фото и поговорить о религиозных традициях жителей Шри-Ланки»
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
$543 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
«Вы посетите храм в городе Канди, хранящий буддийскую религию, побываете в ланкийской Швейцарии, а еще заберетесь на башню Храма всех религий»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €840 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Один день в Канди
Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только
Начало: В вашем отеле
«В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €268 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 февраля 2024Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы. У нас был гид Вирадж, достаточно
- ММарина25 марта 2023Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
- ООльга20 марта 2023Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
- ААнастасия4 января 2022Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Святые места»
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