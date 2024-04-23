1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Тот самый цейлонский чай, аюрведический массаж и сокровища Канди за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Индивидуальная
8 часов
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $315 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
Живописный горный курорт, слоновий питомник, чайные плантации и Малый пик Адама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$190 за человека
Мини-группа
5 часов
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$174 за человека
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 апреля 2024Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину! Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
- ТТатьяна27 февраля 2024Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы. У нас был гид Вирадж, достаточно
- ЛЛюбовь21 февраля 2024Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
- ААнастасия13 июля 2023Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
- ААнастасия22 апреля 2023Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 174 до 315. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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