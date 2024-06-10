Экскурсии с животными в Хиккадуве

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Хиккадуве на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 650 за всё до 2 чел.
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Индивидуальная
5 часов
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Покататься на лодке, порыбачить и насладиться великолепными пейзажами
«Увлекательная морская рыбалка на полдня»
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
770 за всё до 4 чел.
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$195 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
  2. Морская рыбалка на Шри-Ланке
  3. Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 770.
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Животные», цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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