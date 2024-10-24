Мои заказы

Необычные дома в Хиккадуве

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Хиккадуве на русском языке, цены от $212. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
На автобусе
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$212 за человека
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Насладитесь чайными плантациями, водопадами и пещерным храмом в Элле. Включены обед, трансфер и услуги гида. Откройте для себя уникальные пейзажи Шри-Ланки
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $315 за человека
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
На машине
Джиппинг
12 часов
Водная прогулка
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $697 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    24 октября 2024
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Берите обязательно и не пожалеете!
    На месте у туроператора экскурсии сильно дороже и не такие интересные.
    Экскурсоводу большое спасибо!
  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!
    Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
    читать дальше

    первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном языке (русском). До этого все гиды говорили либо на плохом русском, либо на плохом английском, поэтому каких-то рассказов по ходу экскурсии ждать не приходилось.
    С Селестиной общаться было очень комфортно, ненапряжно, весело и интересно. Она отлично знает и культуру Шри-Ланки, и информацию обо всех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. Также она прислушивалась к моим пожеланиям и корректировала наш маршрут соответственно, за что ей отдельное спасибо))
    Сама экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Особенно впечатлил Королевский ботанический сад. Огромное пространство неимоверной красоты с интересными рассказами и об истории его создания, и о самих растениях, и о людях, которые приложили руку к его развитию! Также не могу не отметить, что в рамках экскурсии есть возможность пообщаться с животными (в частности, слонами и обезьянами) это очень интересный опыт!
    Также хочу сказать спасибо за то, что мы ездили только по проверенным местам, где основным желанием гидов было рассказать гостям о своем ремесле, а не продать как можно больше товаров (опять же в сравнении с другими экскурсиями это был очень приятный бонус).
    Огромное спасибо организаторам за чудесное завершение моего отдыха и до новых встреч в других странах)))

    Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!
  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
    Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
    У нас был гид Вирадж, достаточно
    читать дальше

    хорошо говорит по-русски, все понятно, рассказывал не только о достопримечательностях, но и вообще о жизни на Шри-Ланке, о культуре.
    Самый огроменный плюс, что мы после водопада (вода, кстати, в нем леденючая, мы не стали купаться) сначала поехали на мост и на малый Пик Адама, не знаю, так специально задумывалось или случайно получилось. На мосту практически никого не было и на гору мы забирались почти в одиночестве, но когда уже начали спускаться, была дикая жара и просто толпы туристов лезли наверх. Забираться на гору сложно, но можно, оттуда, конечно, красота невероятная. Самые бесстрашные фотались прямо на краю. Около подъема на Малый Пик Адама есть качели, можно за отдельную плату покачаться над пропастью и еще Зиплайн, но мы не катались ни там, ни там, трусишки.
    У нас был чудесный гид, где можно было проехать на тук-туке (до места подъема, до железной дороги), мы ехали, это своего рода атракцион для нас, водители просто отчаянные товарищи на Шри-Ланке. Еще Вирадж, когда мы ехали на поезде, попросил местных жителей освободить нам место с дочкой около окошка, так как один вагон был закрыт и поезд был переполнен, за что ему огромное спасибо, ну и, конечно, местным, что не отказали.
    В экскурсии, кажется, не заявлен аювердический садик, но мы заезжали, рассказали о специях, очень интересно, угостили чаем, можно было купить что понравилось.
    После жары, было приятно посетить пещерный храм, так прохладненько в нем. В описании экскурсии не заявлено, но мы поняли, что лучше, чтобы колени у женщин были прикрыты (хотя бы условно), мы повязывали рубашку на пояс. Ну кормление макак это весело, берите побольше бананов, съедают все мгновенно, но можно остановиться еще купить.
    Теперь мелкие недочеты, в целом для нас несущественные. Ресторан - небольшой выбор еды, если с маленьким ребенком, будет тяжеловато что-то выбрать. В пещерном храме не поняла значение всех картин, но мы в целом не религиозны и как музей интересно было. Дегустация чая, я почему-то думала, что мы будем пробовать, но мы нюхали в магазине всякие разные виды.
    Устали, конечно, очень. Выезд у нас был из Хиккадувы в 3-30 ночи, микроавтобус Тойота, очень чистенький. Вернулись, кажется, к 5 вечера.

    Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсыБыли на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсыБыли на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы
  • А
    Анастасия
    13 июля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
    читать дальше

    рассказывал интересные истории. Отвёз нас в места, где можно подешевле купить сувениры. Все заранее продумал и нам вообще ни о чем не нужно было беспокоиться. В конце дня была приятная лёгкая усталость. У нас это был самый насыщенный и интересный день на Шри Ланке.

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
    читать дальше

    день празднования Нового года, Дон корректировал маршрут по мере необходимости очень оперативно и незаметно для нас. В итоге мы смогли насладится красотами Шри-Ланки и узнать её историю и обычаи. Большое спасибо)

    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
  2. Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
  3. Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в декабре 2025
Сейчас в Хиккадуве в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 697. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 6 ⭐ отзывов, цены от $212. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль