Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$212 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Насладитесь чайными плантациями, водопадами и пещерным храмом в Элле. Включены обед, трансфер и услуги гида. Откройте для себя уникальные пейзажи Шри-Ланки
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $315 за человека
Водная прогулка
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $697 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег24 октября 2024Берите обязательно и не пожалеете!
На месте у туроператора экскурсии сильно дороже и не такие интересные.
Экскурсоводу большое спасибо!
- ААлександра23 апреля 2024Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину!
Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
- ТТатьяна27 февраля 2024Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы.
У нас был гид Вирадж, достаточно
- ААнастасия13 июля 2023Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
- ААнастасия22 апреля 2023Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в декабре 2025
Сейчас в Хиккадуве в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 697. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 6 ⭐ отзывов, цены от $212. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль