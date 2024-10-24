читать дальше

хорошо говорит по-русски, все понятно, рассказывал не только о достопримечательностях, но и вообще о жизни на Шри-Ланке, о культуре.

Самый огроменный плюс, что мы после водопада (вода, кстати, в нем леденючая, мы не стали купаться) сначала поехали на мост и на малый Пик Адама, не знаю, так специально задумывалось или случайно получилось. На мосту практически никого не было и на гору мы забирались почти в одиночестве, но когда уже начали спускаться, была дикая жара и просто толпы туристов лезли наверх. Забираться на гору сложно, но можно, оттуда, конечно, красота невероятная. Самые бесстрашные фотались прямо на краю. Около подъема на Малый Пик Адама есть качели, можно за отдельную плату покачаться над пропастью и еще Зиплайн, но мы не катались ни там, ни там, трусишки.

У нас был чудесный гид, где можно было проехать на тук-туке (до места подъема, до железной дороги), мы ехали, это своего рода атракцион для нас, водители просто отчаянные товарищи на Шри-Ланке. Еще Вирадж, когда мы ехали на поезде, попросил местных жителей освободить нам место с дочкой около окошка, так как один вагон был закрыт и поезд был переполнен, за что ему огромное спасибо, ну и, конечно, местным, что не отказали.

В экскурсии, кажется, не заявлен аювердический садик, но мы заезжали, рассказали о специях, очень интересно, угостили чаем, можно было купить что понравилось.

После жары, было приятно посетить пещерный храм, так прохладненько в нем. В описании экскурсии не заявлено, но мы поняли, что лучше, чтобы колени у женщин были прикрыты (хотя бы условно), мы повязывали рубашку на пояс. Ну кормление макак это весело, берите побольше бананов, съедают все мгновенно, но можно остановиться еще купить.

Теперь мелкие недочеты, в целом для нас несущественные. Ресторан - небольшой выбор еды, если с маленьким ребенком, будет тяжеловато что-то выбрать. В пещерном храме не поняла значение всех картин, но мы в целом не религиозны и как музей интересно было. Дегустация чая, я почему-то думала, что мы будем пробовать, но мы нюхали в магазине всякие разные виды.

Устали, конечно, очень. Выезд у нас был из Хиккадувы в 3-30 ночи, микроавтобус Тойота, очень чистенький. Вернулись, кажется, к 5 вечера.