Групповая
до 20 чел.
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Поднимитесь на Пик Адама и насладитесь волшебным рассветом. Экскурсия включает осмотр водопада Мохини и прогулку по чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$305 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$195 за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку у берегов Шри-Ланки. Поймайте барракуду, тунца или окуня с профессиональным гидом и насладитесь океаном
22 янв в 07:30
3 фев в 07:30
$825 за всё до 4 чел.
