1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая до 20 чел. Пик Адама: восхождение и встреча рассвета Поднимитесь на Пик Адама и насладитесь волшебным рассветом. Экскурсия включает осмотр водопада Мохини и прогулку по чайным плантациям Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $305 за человека На машине 5 часов Водная прогулка Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы» Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 08:00 $195 за человека На лодке 5 часов Водная прогулка Морская рыбалка на Шри-Ланке Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку у берегов Шри-Ланки. Поймайте барракуду, тунца или окуня с профессиональным гидом и насладитесь океаном $825 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Хиккадувы

