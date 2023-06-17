Представьте себе место, где земля встречается с дикой природой в ее первозданном виде.
Национальный парк Яла, раскинувшийся на более чем 100 тысяч гектаров, является жемчужиной Шри-Ланки и признанным убежищем для леопардов,
Национальный парк Яла, раскинувшийся на более чем 100 тысяч гектаров, является жемчужиной Шри-Ланки и признанным убежищем для леопардов,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное джип-сафари
- 🦁 Возможность увидеть леопардов
- 🐘 Наблюдение за слонами в естественной среде
- 🐦 Разнообразие птиц: аисты, ибисы, цапли
- 🌳 Живописные пейзажи саванны и гор
Что можно увидеть
- Парк Яла
- Леопарды
- Слоны
- Аисты
- Ибисы
- Цапли
Описание экскурсии
Джип-сафари в парке Яла
Вы прокатитесь по саванне, состоящей из равнин, кустарников и зонтичных деревьев. Посмотрите на леопардов, пасущихся на лужайках слонов и чудесных птиц: аистов, белоснежных ибисов, цаплей, разноцветных щурков и зимородков. Кроме того, полюбуетесь утопающими в зелени небольшими озерами, холмами и целыми горными грядами. А мы поделимся интересными фактами о повадках животных, обитающих в парке, и его истории.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Входные билеты в парк не включены в стоимость: $30 с человека, детям до 12 лет скидка 50%
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Мы готовы забрать вас из любого отеля юго-западного побережья: от Коломбо до Тангалле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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