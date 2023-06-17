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которых здесь можно увидеть в естественной среде обитания. Но не только эти грациозные хищники привлекают внимание путешественников.



В парке обитают слоны, олени, кабаны, обезьяны и вараны, а также вас порадует разнообразие птичьего мира: от аистов до зимородков.



Во время джип-сафари вы прокатитесь по саванне, увидите равнины, кустарники и зонтичные деревья, насладитесь видами маленьких озер и горных гряд. Ваш гид поделится увлекательными фактами о животных и истории парка.



Экскурсия предусматривает индивидуальный подход, поэтому мы готовы забрать вас из любого отеля юго-западного побережья, от Коломбо до Тангалле.



Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно планировать свой бюджет.



Подарите себе день, полный приключений и новых открытий в национальном парке Яла, и позвольте природе Шри-Ланки удивить вас своей красотой и многообразием