Увидеть диких слонов и леопардов с близкого, но безопасного расстояния
Вы увидите, как живут на воле медведи и мангусты, крокодилы и павлины, и полюбуетесь красотой местной природы.
По дороге к парку заедете в многовековой форт, построенный голландцами и португальцами, и, если захотите, на ферму черепах в маленькую деревню.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Старинный форт и черепашья ферма (по желанию)
Вы посетите голландского форта 17 века в Галле. Это крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии. Если захотите, побываете на черепашьей ферме в деревне Гинтота.
Сафари в национальном парке
Парк Яла привлекает к себе огромное внимание путешественников. Здесь можно увидеть обезьян, слонов, оленей, буйволов, гиен, леопардов, медведей, кабанов, крокодилов, броненосцев, экзотических птиц и многообразие тропической растительности. К вечеру, когда спадает жара, животные выходят к водоёмам, и вы сможете понаблюдать за ними с близкого расстояния.
Программа с таймингом (время может смещаться в зависимости от начала поездки)
07:30 — посещение форта в Галле
08:30 — посещение черепашьей фермы (по желанию)
12:30 — обед в формате шведского стола с блюдами Шри-Ланки и Европы
13:30 — джип-сафари в национальном парке Яла
Организационные детали
- Заберу вас от места проживания вдоль южного побережья. От Маунт Лавинии (выезд в 05:30) до Велигамы (выезд в 08:30).
- Возьмите с собой камеру запасную одежду. Есть шанс, что на одежду попадут куски грязи, когда вы будете ехать по лужам по пересечённой местности.
Стоимость экскурсии зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:
- если вас трое, то с каждого €115
- если вас четверо, то с каждого €105
- если вас пятеро, то с каждого €95
- если вас шестеро и больше, то с каждого €85
Входит в стоимость
- Комфортабельный трансфер с кондиционером
- Услуги англоговорящего водителя (не является гидом)
- Входные билеты в форт
- Обед
Дополнительные расходы
- Входные билеты на черепашью ферму — $3/чел.
- Входные билеты в национальный парк Яла — $25/чел.
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.