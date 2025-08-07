Вы увидите, как живут на воле медведи и мангусты, крокодилы и павлины, и полюбуетесь красотой местной природы.
По дороге к парку заедете в многовековой форт, построенный голландцами и португальцами, и, если захотите, на ферму черепах в маленькую деревню.
Описание экскурсии
Старинный форт и черепашья ферма (по желанию)
Вы посетите голландского форта 17 века в Галле. Это крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии. Если захотите, побываете на черепашьей ферме в деревне Гинтота.
Сафари в национальном парке
Парк Яла привлекает к себе огромное внимание путешественников. Здесь можно увидеть обезьян, слонов, оленей, буйволов, гиен, леопардов, медведей, кабанов, крокодилов, броненосцев, экзотических птиц и многообразие тропической растительности. К вечеру, когда спадает жара, животные выходят к водоёмам, и вы сможете понаблюдать за ними с близкого расстояния.
Программа с таймингом (время может смещаться в зависимости от начала поездки)
07:30 — посещение форта в Галле
08:30 — посещение черепашьей фермы (по желанию)
12:30 — обед в формате шведского стола с блюдами Шри-Ланки и Европы
13:30 — джип-сафари в национальном парке Яла
Организационные детали
- Заберу вас от места проживания вдоль южного побережья. От Маунт Лавинии (выезд в 05:30) до Велигамы (выезд в 08:30)
- Возьмите с собой камеру запасную одежду. Есть шанс, что на одежду попадут куски грязи, когда вы будете ехать по лужам по пересечённой местности
- Стоимость экскурсии зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете её сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки
Входит в стоимость
- Комфортабельный трансфер с кондиционером
- Услуги англоговорящего водителя (не является гидом)
- Входные билеты в форт
- Обед
Дополнительные расходы
- Входные билеты на черепашью ферму — $10 за чел.
- Входные билеты в национальный парк Яла — $45 за чел.
- Услуги гида (по желанию) — $80
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$163
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы побывали в форте Галле, на черепашьей ферме, далее был шведский стол, после чего поехали в сам парк, где увидели двух слонов, стадо оленей, много