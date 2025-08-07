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Джип-сафари в парке Яла

Увидеть диких слонов и леопардов с близкого, но безопасного расстояния
Национальный парк Яла — это более 120 тысяч гектаров экзотической растительности, диковинных птиц и животных.

Вы увидите, как живут на воле медведи и мангусты, крокодилы и павлины, и полюбуетесь красотой местной природы.

По дороге к парку заедете в многовековой форт, построенный голландцами и португальцами, и, если захотите, на ферму черепах в маленькую деревню.
5
3 отзыва
Джип-сафари в парке Яла
Джип-сафари в парке Яла
Джип-сафари в парке Яла

Описание экскурсии

Старинный форт и черепашья ферма (по желанию)

Вы посетите голландского форта 17 века в Галле. Это крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии. Если захотите, побываете на черепашьей ферме в деревне Гинтота.

Сафари в национальном парке

Парк Яла привлекает к себе огромное внимание путешественников. Здесь можно увидеть обезьян, слонов, оленей, буйволов, гиен, леопардов, медведей, кабанов, крокодилов, броненосцев, экзотических птиц и многообразие тропической растительности. К вечеру, когда спадает жара, животные выходят к водоёмам, и вы сможете понаблюдать за ними с близкого расстояния.

Программа с таймингом (время может смещаться в зависимости от начала поездки)
07:30 — посещение форта в Галле
08:30 — посещение черепашьей фермы (по желанию)
12:30 — обед в формате шведского стола с блюдами Шри-Ланки и Европы
13:30 — джип-сафари в национальном парке Яла

Организационные детали

  • Заберу вас от места проживания вдоль южного побережья. От Маунт Лавинии (выезд в 05:30) до Велигамы (выезд в 08:30)
  • Возьмите с собой камеру запасную одежду. Есть шанс, что на одежду попадут куски грязи, когда вы будете ехать по лужам по пересечённой местности
  • Стоимость экскурсии зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете её сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки

Входит в стоимость

  • Комфортабельный трансфер с кондиционером
  • Услуги англоговорящего водителя (не является гидом)
  • Входные билеты в форт
  • Обед

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на черепашью ферму — $10 за чел.
  • Входные билеты в национальный парк Яла — $45 за чел.
  • Услуги гида (по желанию) — $80

ежедневно в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$163
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон
Дон — ваша команда гидов в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
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Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Лучшее сафари на Шри-Ланке в Яле.
Мы побывали в форте Галле, на черепашьей ферме, далее был шведский стол, после чего поехали в сам парк, где увидели двух слонов, стадо оленей, много
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павлинов, пару крокодилов, стадо буйволов, летучих мышей на деревьях, мангустов, белок, обезьян. Впечатлений было супер много, особенно в момент встречи с диким слоном.
До парка в машине всегда работал кондиционер, нам дали времени ровно столько сколько было нужно нам в каждом из мест где мы были.
В парке перемещались на джипе, который был вполне комфортным, при этом у гида был бинокль, который он периодически нам передавал, также он останавливался когда высматривал очередное животное.
Забрали от отеля в 6:30, домой доставили в 21:30, за день впечатлений и эмоций было столько, что спали в ту ночь превосходно

Спасибо всем участвовавшим и организаторам!

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В
Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из зверей показаться вам неизвестно… Поразило то, что даже когда мы
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заказали тур рано утром, уже через несколько часов - экскурсия началась… Нам надо было именно в этот день, и это очень порадовало. . Все четко построено, Дон всегда на связи и консультировал. . Машина чудесная, с кондиционером, доехали очень комфортно! Не забыли гиды про обед и саностановку… Все приветливые и организованные ребята водитель и провожатый сами очень радовались всем зверям и птицам, с воодушевлением реагировали. . Видели много птиц красивых и известных, Воранов, оленей, павлинов, обезьян, мангуст, зайца, лис, цапля марабу, туканов, и главное. . СЛОНОВ. . Как мы знали, в парке Яла, не много и водиться зверей. . По моему из всех кто есть, нам только с леопардом не повезло, но видели следы. . Ни смотря ни на что, впечатление прекрасное, слонов даже покормили бананами, которые брали в дорогу, а павлин нам покричал, чем всех порадовал… Спасибо ребятам за отличное настроение, сафари удалось на все 100

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