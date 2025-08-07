Национальный парк Яла — это более 120 тысяч гектаров экзотической растительности, диковинных птиц и животных. Вы увидите, как живут на воле медведи и мангусты, крокодилы и павлины, и полюбуетесь красотой местной природы. По дороге к парку заедете в многовековой форт, построенный голландцами и португальцами, и, если захотите, на ферму черепах в маленькую деревню.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старинный форт и черепашья ферма (по желанию)

Вы посетите голландского форта 17 века в Галле. Это крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии. Если захотите, побываете на черепашьей ферме в деревне Гинтота.

Сафари в национальном парке

Парк Яла привлекает к себе огромное внимание путешественников. Здесь можно увидеть обезьян, слонов, оленей, буйволов, гиен, леопардов, медведей, кабанов, крокодилов, броненосцев, экзотических птиц и многообразие тропической растительности. К вечеру, когда спадает жара, животные выходят к водоёмам, и вы сможете понаблюдать за ними с близкого расстояния.

Программа с таймингом (время может смещаться в зависимости от начала поездки)

07:30 — посещение форта в Галле

08:30 — посещение черепашьей фермы (по желанию)

12:30 — обед в формате шведского стола с блюдами Шри-Ланки и Европы

13:30 — джип-сафари в национальном парке Яла

Организационные детали

Заберу вас от места проживания вдоль южного побережья. От Маунт Лавинии (выезд в 05:30) до Велигамы (выезд в 08:30)

Возьмите с собой камеру запасную одежду. Есть шанс, что на одежду попадут куски грязи, когда вы будете ехать по лужам по пересечённой местности

Стоимость экскурсии зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете её сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки

Входит в стоимость

Комфортабельный трансфер с кондиционером

Услуги англоговорящего водителя (не является гидом)

Входные билеты в форт

Обед

Дополнительные расходы