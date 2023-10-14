Джип-сафари в парке Яла

Увидеть диких слонов и леопардов с близкого, но безопасного расстояния

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Национальный парк Яла — это более 120 тысяч гектаров экзотической растительности, диковинных птиц и животных.

Вы увидите, как живут на воле медведи и мангусты, крокодилы и павлины, и полюбуетесь красотой местной природы.

По дороге к парку заедете в многовековой форт, построенный голландцами и португальцами, и, если захотите, на ферму черепах в маленькую деревню.
Джип-сафари в парке Яла
Джип-сафари в парке Яла
Джип-сафари в парке Яла
Джип-сафари в парке Яла
Джип-сафари в парке Яла
Джип-сафари в парке Яла
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинный форт и черепашья ферма (по желанию)

Вы посетите голландского форта 17 века в Галле. Это крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии. Если захотите, побываете на черепашьей ферме в деревне Гинтота.

Сафари в национальном парке

Парк Яла привлекает к себе огромное внимание путешественников. Здесь можно увидеть обезьян, слонов, оленей, буйволов, гиен, леопардов, медведей, кабанов, крокодилов, броненосцев, экзотических птиц и многообразие тропической растительности. К вечеру, когда спадает жара, животные выходят к водоёмам, и вы сможете понаблюдать за ними с близкого расстояния.

Программа с таймингом (время может смещаться в зависимости от начала поездки)
07:30 — посещение форта в Галле
08:30 — посещение черепашьей фермы (по желанию)
12:30 — обед в формате шведского стола с блюдами Шри-Ланки и Европы
13:30 — джип-сафари в национальном парке Яла

Организационные детали

  • Заберу вас от места проживания вдоль южного побережья. От Маунт Лавинии (выезд в 05:30) до Велигамы (выезд в 08:30).
  • Возьмите с собой камеру запасную одежду. Есть шанс, что на одежду попадут куски грязи, когда вы будете ехать по лужам по пересечённой местности.

Стоимость экскурсии зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас трое, то с каждого €115
  • если вас четверо, то с каждого €105
  • если вас пятеро, то с каждого €95
  • если вас шестеро и больше, то с каждого €85

Входит в стоимость

  • Комфортабельный трансфер с кондиционером
  • Услуги англоговорящего водителя (не является гидом)
  • Входные билеты в форт
  • Обед

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на черепашью ферму — $3/чел.
  • Входные билеты в национальный парк Яла — $25/чел.

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломбо

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Джиппинг
Сафари
Слоны
Животные

Похожие туры из Коломбо

Коломбо - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Коломбо - первая встреча
«Визитные карточки» финансовой столицы Шри-Ланки на авто-пешеходной экскурсии
Коломбо
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
100 за всё до 5 чел.
Фантастический национальный парк Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Фантастический национальный парк Яла
Проехать на джипах по саванне, увидеть леопардов, слонов и других диких животных
в фойе вашего отеля
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
от 380 за всё до 5 чел.
Сафари по национальному парку Удавалаве
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Сафари по национальному парку Удавалаве
Полюбоваться дикой природой Шри-Ланки и понаблюдать за животными в естественной среде обитания
в фойе вашего отеля
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
375 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломбо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Коломбо
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ