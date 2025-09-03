Мои заказы

Океан, горы и чайные плантации: отдых на острове Шри-Ланка в стиле лакшери

Поплавать с черепахами, увидеть слонов, поучиться сёрфингу и расслабиться на сеансе саундхиллинга
Добро пожаловать на остров со сложной колониальной историей и невероятной природой, которая поражает даже тех, кто видел уже почти всё.

Здесь вместо кошек по улицам бегают обезьянки, а солнце садится над
плавными волнами ласкового Индийского океана. Мы будем гулять по чайным плантациям, купаться в водопадах и подниматься в горы.

Прокатимся на поезде по одному из самых красивых маршрутов в мире, увидим цейлонских слонов и попробуем себя в сёрфинге. А ещё вас ждут погружение в древние тайны аюрведы и сеанс с тибетскими чашами.

Роскошные отели, бранчи и обеды в стильных ресторанах, отдых в пляжных клубах с бассейнами — это путешествие станет одним из самых эстетичных и незабываемых в вашей жизни!

Ближайшие даты:
25
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу в зависимости от погодных условий.
Перед покупкой билетов на самолёт обязательно согласуйте ваш рейс с организатором.

Проживание. В бутик-отелях, отелях-резортах и экоотелях 4* и 5*, размещение 2- местное. Все номера оборудованы кондиционером, санузлом и душем с горячей водой.
Возможно 3-местное размещение, если вы едете втроём, и 1-местное размещение за доплату.
2 ночи в Ахангаме, 2 ночи в Элле, 1 ночь в Канди, 1 ночь в Сигирии, 3 ночи в Мириссе, 1 ночь в Галле.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный рыбный ужин, 3 обеда “шведский стол” во время экскурсий в центре острова (в 5-й, 6-й и 7-й дни), барбекю на природе в 3-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Индивидуальный арендованный транспорт. Также внутри посёлков будем перемещаться на тук-туках.

Дети. Возраст участников 18+.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переехд в Ахангаму, сеанс саундхоллинга, приветствнный ужин

Встречаемся и едем в Ахангаму (в пути около 2,5 часов), самую модную деревню южного побережья со стильными отелями и ресторанами, вплетёнными в колоритный быт местных жителей. Разместимся в одном из лучших бутик-отелей острова и отдохнём на сеансе саундхиллинга — древней методики с использованием звуковых вибраций тибетских чаш.

После разместимся в красочных тук-туках и отправимся на приветственный ужин в рыбацкую деревеньку, чтобы попробовать свежие морепродукты прямо на берегу океана.

2 день

Поздний завтрак у океана, пляжный отдых в клубе

Сегодня выспимся и поедем на завтрак в модное место Ахангамы у океана! Вы сможете попробовать веганские бургеры, смузи-боулы и цикинни-блинчики (за доплату).

После целый день проведём в одном из секретных уединённых пляжных клубов Шри-Ланки: будем загорать, купаться, пить фреши и наслаждаться каждой минутой этого дня. Вечером поужинаем с бокальчиком коктейля в стильном баре.

3 день

Экскурсия по острову, купание в водопаде, переезд в Эллу

В этот день отправимся исследовать остров. Вас ждут рисовые поля, пальмовые рощи, барбекю на свежем воздухе и потрясающий водопад — поплаваем в природных ваннах на его вершине и спустимся к самому подножию, чтобы ощутить всю его мощь.

К вечеру приедем в Эллу, живописную горную столицу острова. На ночь останемся здесь же.

4 день

Чайные плантации и фабрика, подъём на Малый пик Адама, отдых в клубе, Девятиарочный мост

Позавтракав, любуясь невероятной горной панорамой, отправимся знакомиться с «чайной» стороной жизни Шри-Ланки. Прогуляемся по чайным плантациям, насладимся видами на высоте 2000 метров и посетим чайную фабрику, которая производит чай для бренда «Липтон».

Затем совершим небольшое восхождение к Малому пику Адама — наградой станет ещё одна чарующая панорама. Желающие смогут прокатиться на зиплайне среди гор или сделать фото на «качелях в небе».
А дальше вас ждёт изюминка Эллы — стильный горный клуб с бассейном, где мы отдохнём и расслабимся после восхождения.

Заключительной локацией станет знаменитый Девятиарочный мост — настоящее чудо инженерной мысли. Сделаем классные кадры, стараясь поймать проезжающий поезд. Вечером вернёмся в Эллу, свободное время.

5 день

Поездка на поезде, прогулка по Нувара-Элии, купание в водопаде, чайная дегустация, переезд в Канди

Сегодня отправимся в путешествие на старинном поезде по одному из самых красивых маршрутов в мире сквозь изумрудные джунгли, чайные плантации и мощные водопады. 4 часа пролетят как одно мгновение.

По прибытии в Нувара-Элию — небольшой горный городок, который английские аристократы выбрали, чтобы сбегать от ланкийской жары — прогуляемся по улочкам. Посмотрим на викторианские особняки и отправим себе домой открытки из почтового отделения, работающего с конца 19-го века.

Искупавшись ещё в одном водопаде в окружении джунглей, на чайной дегустации пробуем настоящий цейлонский Earl Grey и редкий в этих краях белый чай. После переедем в Канди.

6 день

Индуистский и буддийский пещерный храмы, Сигирия и закат на горе Пидурангала

В этот день направимся на север острова, чтобы посетить красочный индуистский тамильский храм и 2000-летний буддийский пещерный храм, охраняемый ЮНЕСКО и самый большой пещерный храм во всей Южной Азии. Послушаем интересную историю и совершим буддийский обряд.

Затем переедем в Сигирию и разместимся в отеле. А на закате мы поднимемся на смотровую площадку величественной горы Пидурангала, откуда нам откроется невероятный вид на равнину и Львиную скалу.

7 день

Львиная скала, ланкийский обед, сафари в нацпарке, переезд в

Утром отправимся исследовать Львиную скалу. Увидим сохранившиеся руины королевской крепости и древнейшие фрески, вы узнаете, у кого было больше наложниц — царя Кашьяпа или султана Сулеймана.

Теперь время знакомиться с местной кухней — вас ждёт аутентичный ланкийский обед! А после совершим настоящее сафари в национальном парке: посмотрим на жизнь слонов в дикой природе! Фотоохота началась.

К вечеру вернёмся на побережье. Ночь в отеле в Мириссе — одном из самых развитых посёлков с широкой береговой линией, модными магазинчиками и стильными ресторанами.

8 день

Отдых на уединённом пляже, аюрведический массаж, ужин у воды

Позавтракав, отправимся на «райский» пляж вдали от цивилизации. Будем купаться, загорать и заряжаться энергией на весь год. Погрузимся в тайны древних индийских техник, попробовав на себе настоящий аюрведический массаж, действие которого направлено не только на расслабление, но и на оздоровление организма.

На ужин пойдём на главный пляж Мириссы, где вечерами выставляют столики прямо у воды и продают свежевыловленные морепродукты.

9 день

Урок сёрфинга, отдых в клубе с бассейном, свободное время

Сегодня разместимся в тук-туках и поедем в Велигаму — небольшой посёлок недалеко от Мириссы, знаменитый среди сёрферов всего мира. Вас ждёт урок — место подходит для начинающих, и вместе с опытным русскоязычным инструктором вы попробуете встать на борд и покорить свою первую волну!

После отдохнём в местном клубе с бассейном и вернёмся в Мириссу. У нас останется время, чтобы позагорать на пляже, пройтись по магазинам, поисследовать уголки острова с местным тук-тукером или почитать любимую книгу, лёжа на шезлонге. А вечером снова соберёмся за ужином и проводим сногсшибательный закат.

10 день

Поздний бранч, плавание с черепахами, переезд в форт Галле

Утром желающие могут взять ещё один урок сёрфинга (за доплату). Затем — завтрак в отеле. А можно проспать завтрак — ведь мы едем на тропический бранч в стильную кафешку с видом на рисовые поля. Подкрепимся, выпьем смузи, искупаемся в бассейне и пофотографируемся.

После вас ждёт черепаший пляж! Будем купаться с огромными черепахами и кормить их прямо из рук!

Последней локацией нашего путешествия станет колониальный форт Галле — островок европейской архитектуры посреди азиатских джунглей. Белоснежные португальские домики и католические костёлы влюбляют в себя с первого взгляда! Разместимся в отеле в старой части города, погуляем и поужинаем.

11 день

Свободное время, отъезд

После завтрака в отеле — свободное время, затем — трансфер в аэропорт Коломбо.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, приветственный ужин, 3 обеда «шведский стол», барбекю
  • Трансферы в/из аэропорта Коломбо
  • Переезды по острову
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Сафари в национальном парке
  • Посещение пул-клаба
  • Сеанс саундхиллинга
  • Аюрведический массаж
  • Урок сёрфинга с русскоязычным инструктором (1,5 часа)
  • Аренда доски, лайкры, цинка и фотосъёмка
  • Сопровождение организатором
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из вашего города в Коломбо и обратно
  • Обеды и ужины вне программы, поздние завтраки вне отелей
  • Второй урок сёрфинга (по желанию) - $50
  • 1-местное размещение - €640
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, первая половина дня, точно время - по договорённости
Завершение: Коломбо, аэропорт, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Коломбо
Основатель авторских туров с подходом «всё под ключ». Всю организацию и расходы наша команда берёт на себя, а гости только наслаждаются путешествием. Грамотно спланировать маршрут, выбрать самые колоритные кафешки и найти, что спрятано от глаз путешественников — это всё к нам. Можете быть уверены, что ваш отдых пройдёт идеально. Полное сопровождение в турах 24/7 — с нашей командой вы в безопасности.
Задать вопрос

