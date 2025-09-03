Здесь вместо кошек по улицам бегают обезьянки, а солнце садится над
Описание тура
Организационные детали
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу в зависимости от погодных условий.
Перед покупкой билетов на самолёт обязательно согласуйте ваш рейс с организатором.
Проживание. В бутик-отелях, отелях-резортах и экоотелях 4* и 5*, размещение 2- местное. Все номера оборудованы кондиционером, санузлом и душем с горячей водой.
Возможно 3-местное размещение, если вы едете втроём, и 1-местное размещение за доплату.
2 ночи в Ахангаме, 2 ночи в Элле, 1 ночь в Канди, 1 ночь в Сигирии, 3 ночи в Мириссе, 1 ночь в Галле.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный рыбный ужин, 3 обеда “шведский стол” во время экскурсий в центре острова (в 5-й, 6-й и 7-й дни), барбекю на природе в 3-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Индивидуальный арендованный транспорт. Также внутри посёлков будем перемещаться на тук-туках.
Дети. Возраст участников 18+.
Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, переехд в Ахангаму, сеанс саундхоллинга, приветствнный ужин
Встречаемся и едем в Ахангаму (в пути около 2,5 часов), самую модную деревню южного побережья со стильными отелями и ресторанами, вплетёнными в колоритный быт местных жителей. Разместимся в одном из лучших бутик-отелей острова и отдохнём на сеансе саундхиллинга — древней методики с использованием звуковых вибраций тибетских чаш.
После разместимся в красочных тук-туках и отправимся на приветственный ужин в рыбацкую деревеньку, чтобы попробовать свежие морепродукты прямо на берегу океана.
Поздний завтрак у океана, пляжный отдых в клубе
Сегодня выспимся и поедем на завтрак в модное место Ахангамы у океана! Вы сможете попробовать веганские бургеры, смузи-боулы и цикинни-блинчики (за доплату).
После целый день проведём в одном из секретных уединённых пляжных клубов Шри-Ланки: будем загорать, купаться, пить фреши и наслаждаться каждой минутой этого дня. Вечером поужинаем с бокальчиком коктейля в стильном баре.
Экскурсия по острову, купание в водопаде, переезд в Эллу
В этот день отправимся исследовать остров. Вас ждут рисовые поля, пальмовые рощи, барбекю на свежем воздухе и потрясающий водопад — поплаваем в природных ваннах на его вершине и спустимся к самому подножию, чтобы ощутить всю его мощь.
К вечеру приедем в Эллу, живописную горную столицу острова. На ночь останемся здесь же.
Чайные плантации и фабрика, подъём на Малый пик Адама, отдых в клубе, Девятиарочный мост
Позавтракав, любуясь невероятной горной панорамой, отправимся знакомиться с «чайной» стороной жизни Шри-Ланки. Прогуляемся по чайным плантациям, насладимся видами на высоте 2000 метров и посетим чайную фабрику, которая производит чай для бренда «Липтон».
Затем совершим небольшое восхождение к Малому пику Адама — наградой станет ещё одна чарующая панорама. Желающие смогут прокатиться на зиплайне среди гор или сделать фото на «качелях в небе».
А дальше вас ждёт изюминка Эллы — стильный горный клуб с бассейном, где мы отдохнём и расслабимся после восхождения.
Заключительной локацией станет знаменитый Девятиарочный мост — настоящее чудо инженерной мысли. Сделаем классные кадры, стараясь поймать проезжающий поезд. Вечером вернёмся в Эллу, свободное время.
Поездка на поезде, прогулка по Нувара-Элии, купание в водопаде, чайная дегустация, переезд в Канди
Сегодня отправимся в путешествие на старинном поезде по одному из самых красивых маршрутов в мире сквозь изумрудные джунгли, чайные плантации и мощные водопады. 4 часа пролетят как одно мгновение.
По прибытии в Нувара-Элию — небольшой горный городок, который английские аристократы выбрали, чтобы сбегать от ланкийской жары — прогуляемся по улочкам. Посмотрим на викторианские особняки и отправим себе домой открытки из почтового отделения, работающего с конца 19-го века.
Искупавшись ещё в одном водопаде в окружении джунглей, на чайной дегустации пробуем настоящий цейлонский Earl Grey и редкий в этих краях белый чай. После переедем в Канди.
Индуистский и буддийский пещерный храмы, Сигирия и закат на горе Пидурангала
В этот день направимся на север острова, чтобы посетить красочный индуистский тамильский храм и 2000-летний буддийский пещерный храм, охраняемый ЮНЕСКО и самый большой пещерный храм во всей Южной Азии. Послушаем интересную историю и совершим буддийский обряд.
Затем переедем в Сигирию и разместимся в отеле. А на закате мы поднимемся на смотровую площадку величественной горы Пидурангала, откуда нам откроется невероятный вид на равнину и Львиную скалу.
Львиная скала, ланкийский обед, сафари в нацпарке, переезд в
Утром отправимся исследовать Львиную скалу. Увидим сохранившиеся руины королевской крепости и древнейшие фрески, вы узнаете, у кого было больше наложниц — царя Кашьяпа или султана Сулеймана.
Теперь время знакомиться с местной кухней — вас ждёт аутентичный ланкийский обед! А после совершим настоящее сафари в национальном парке: посмотрим на жизнь слонов в дикой природе! Фотоохота началась.
К вечеру вернёмся на побережье. Ночь в отеле в Мириссе — одном из самых развитых посёлков с широкой береговой линией, модными магазинчиками и стильными ресторанами.
Отдых на уединённом пляже, аюрведический массаж, ужин у воды
Позавтракав, отправимся на «райский» пляж вдали от цивилизации. Будем купаться, загорать и заряжаться энергией на весь год. Погрузимся в тайны древних индийских техник, попробовав на себе настоящий аюрведический массаж, действие которого направлено не только на расслабление, но и на оздоровление организма.
На ужин пойдём на главный пляж Мириссы, где вечерами выставляют столики прямо у воды и продают свежевыловленные морепродукты.
Урок сёрфинга, отдых в клубе с бассейном, свободное время
Сегодня разместимся в тук-туках и поедем в Велигаму — небольшой посёлок недалеко от Мириссы, знаменитый среди сёрферов всего мира. Вас ждёт урок — место подходит для начинающих, и вместе с опытным русскоязычным инструктором вы попробуете встать на борд и покорить свою первую волну!
После отдохнём в местном клубе с бассейном и вернёмся в Мириссу. У нас останется время, чтобы позагорать на пляже, пройтись по магазинам, поисследовать уголки острова с местным тук-тукером или почитать любимую книгу, лёжа на шезлонге. А вечером снова соберёмся за ужином и проводим сногсшибательный закат.
Поздний бранч, плавание с черепахами, переезд в форт Галле
Утром желающие могут взять ещё один урок сёрфинга (за доплату). Затем — завтрак в отеле. А можно проспать завтрак — ведь мы едем на тропический бранч в стильную кафешку с видом на рисовые поля. Подкрепимся, выпьем смузи, искупаемся в бассейне и пофотографируемся.
После вас ждёт черепаший пляж! Будем купаться с огромными черепахами и кормить их прямо из рук!
Последней локацией нашего путешествия станет колониальный форт Галле — островок европейской архитектуры посреди азиатских джунглей. Белоснежные португальские домики и католические костёлы влюбляют в себя с первого взгляда! Разместимся в отеле в старой части города, погуляем и поужинаем.
Свободное время, отъезд
После завтрака в отеле — свободное время, затем — трансфер в аэропорт Коломбо.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, приветственный ужин, 3 обеда «шведский стол», барбекю
- Трансферы в/из аэропорта Коломбо
- Переезды по острову
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Сафари в национальном парке
- Посещение пул-клаба
- Сеанс саундхиллинга
- Аюрведический массаж
- Урок сёрфинга с русскоязычным инструктором (1,5 часа)
- Аренда доски, лайкры, цинка и фотосъёмка
- Сопровождение организатором
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из вашего города в Коломбо и обратно
- Обеды и ужины вне программы, поздние завтраки вне отелей
- Второй урок сёрфинга (по желанию) - $50
- 1-местное размещение - €640