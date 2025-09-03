Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу в зависимости от погодных условий.

Перед покупкой билетов на самолёт обязательно согласуйте ваш рейс с организатором.

Проживание. В бутик-отелях, отелях-резортах и экоотелях 4* и 5*, размещение 2- местное. Все номера оборудованы кондиционером, санузлом и душем с горячей водой.

Возможно 3-местное размещение, если вы едете втроём, и 1-местное размещение за доплату.

2 ночи в Ахангаме, 2 ночи в Элле, 1 ночь в Канди, 1 ночь в Сигирии, 3 ночи в Мириссе, 1 ночь в Галле.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный рыбный ужин, 3 обеда “шведский стол” во время экскурсий в центре острова (в 5-й, 6-й и 7-й дни), барбекю на природе в 3-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Индивидуальный арендованный транспорт. Также внутри посёлков будем перемещаться на тук-туках.

Дети. Возраст участников 18+.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.