11 дней
Шри-Ланка: путешествие по острову и пляжный отдых
Подняться на башню Амбулувава, покормить слонов, искупаться в водопаде и позагорать на берегу океана
Начало: Негомбо, аэропорт. Встретим вас индивидуально ко в...
9 дек в 10:00
9 янв в 10:00
$1 840 за человека
11 дней
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Искупать слона, собрать чай на плантации и научиться стрелять из лука в племени аборигенов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
15 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
$1 890 за человека
11 дней
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
28 дек в 10:00
$1 600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «11-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Коломбо в сентябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "11-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1 600 до 1 890.
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «11-дневные туры», цены от $1600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь