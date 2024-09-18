14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
«Программа включает в себя пешие прогулки, легкий трекинг, паддл-бординг, серфинг и рафтинг для новичков, полёт на зиплайне»
28 дек в 10:00
25 янв в 10:00
$1895 за человека
9 дней
Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана
Подняться на Малый пик Адама, прокатиться на высокогорном поезде и посетить центр Неллигала
Начало: Аэропорт Коломбо, 14:00
«Добавим захватывающее сафари, английское очарование Нувара-Элии и сёрфинг для полного набора впечатлений»
16 дек в 14:00
2 янв в 14:00
$1200 за человека
11 дней
Океан, горы и чайные плантации: отдых на острове Шри-Ланка в стиле лакшери
Поплавать с черепахами, увидеть слонов, поучиться сёрфингу и расслабиться на сеансе саундхиллинга
Начало: Коломбо, аэропорт, первая половина дня, точно врем...
27 янв в 10:00
€2400 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 сентября 2024Полина, Добрый день! Еще раз хочу сказать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Приключение было потрясающее!))) Вы прекрасный организатор! 🥳 Программа продумана до мелочей!
- ЕЕлена4 сентября 2024Отличная поездка! Для тех, кто хочет увидеть больше и не устать. Тур получился насыщенный, при этом путешествуешь на комфортабельном автобусе,
- ЕЕкатерина13 августа 2024Тур был очень гармоничный - активности распределены равномерно по всем дням, не было такого, когда один день сильно перегружен, а в другой наоборот делать нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Сёрфинг»
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Сколько стоит тур в Коломбо в декабре 2024
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