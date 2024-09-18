Сёрфинг – туры в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Сёрфинг» в Коломбо на русском языке, цены от $1200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
На автобусе
Сёрфинг
3 отзыва
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
«Программа включает в себя пешие прогулки, легкий трекинг, паддл-бординг, серфинг и рафтинг для новичков, полёт на зиплайне»
28 дек в 10:00
25 янв в 10:00
$1895 за человека
Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана
Джиппинг
Сёрфинг
На поезде
9 дней
Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана
Подняться на Малый пик Адама, прокатиться на высокогорном поезде и посетить центр Неллигала
Начало: Аэропорт Коломбо, 14:00
«Добавим захватывающее сафари, английское очарование Нувара-Элии и сёрфинг для полного набора впечатлений»
16 дек в 14:00
2 янв в 14:00
$1200 за человека
Океан, горы и чайные плантации: отдых на острове Шри-Ланка в стиле лакшери
На машине
Сёрфинг
11 дней
Океан, горы и чайные плантации: отдых на острове Шри-Ланка в стиле лакшери
Поплавать с черепахами, увидеть слонов, поучиться сёрфингу и расслабиться на сеансе саундхиллинга
Начало: Коломбо, аэропорт, первая половина дня, точно врем...
27 янв в 10:00
2400 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 сентября 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Полина, Добрый день! Еще раз хочу сказать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Приключение было потрясающее!))) Вы прекрасный организатор! 🥳 Программа продумана до мелочей!
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    За две недели показать Шри-Ланку с разных ракурсов👏 И команда подобрана замечательная! Им тоже Спасибо!!! За безопасность, заботу и интересность!)) Несмотря на мааленькие нюансы - все было 👍👍👍👍))) Желаю новых направлений! И спокойных групп))) Агитирую приятелей на ваш тур!) И отдельное СПАСИБО, от моего супруга!) Он третий день мне мозг выносит""написала Полине? Сказала от меня""спасибо"", за твое супер-настроение?!""🤣 💕👏

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Отличная поездка! Для тех, кто хочет увидеть больше и не устать. Тур получился насыщенный, при этом путешествуешь на комфортабельном автобусе,
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    где можно и ножки вытянуть, и поспать при долгом переезде. Полина - тур-лидер - просто умничка! Все очень хорошо организовано. Отвечает на все вопросы, решает все проблемы. Я во многих турах была и могу сказать, что по организации тура и решению проблем Полина- the best. И всегда порекомендует что купить из местного:-) Отели прекрасные, почти все с бассейном. Вода всегда в наличии, бегать покупать не надо. Всем рекомендую! Увидеть (основные интересные места), попробовать (рафтинг, сёрфинг, зип-лайн, сафари), насладиться (океан, эмоции, впечатления). И несмотря на то, что не все оправдалось (не увидели китов и леопарда), путешествие удалось! PS: обязательно средство от москитов и побольше крема от солнца. И иметь в виду, что в Шри-Ланка океан с волнами. Но прыгать на них не менее весело.

  • Е
    Екатерина
    13 августа 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Тур был очень гармоничный - активности распределены равномерно по всем дням, не было такого, когда один день сильно перегружен, а в другой наоборот делать нечего.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Сёрфинг»

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Сколько стоит тур в Коломбо в декабре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Сёрфинг" можно забронировать 3 тура от 1200 до 2400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Сёрфинг», 3 ⭐ отзыва, цены от $1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль