Описание Фото Ответы на вопросы Вы посетите развалины буддийской крепости Сигирия V века с остатками дворца и огромными фресками.



В древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре увидите многочисленные архитектурные памятники древности, возраст которых превышает 2000 лет. А в слоновьем питомнике Пиннавела сможете сделать фото со слонами.



Прогуляетесь по Нувара-Элия, прозванный "Маленькой Англией" из-за прохладного климата, окутанных туманом гор и террасных чайных плантаций.

Миша Ваш гид в Коломбо Задать вопрос Индивидуальный тур $2400 за тур Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 5 дней 20 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура Шри-Ланка — вечное лето Бесконечные пляжи вдоль побережья, чистое бирюзовое море, разнообразная природа, джунгли и холмы — все это большой и зеленый остров Шри-Ланка. Вы посетите развалины буддийской крепости Сигирия V века с остатками дворца и огромными фресками. В древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре увидите многочисленные архитектурные памятники древности, возраст которых превышает 2000 лет. А в слоновьем питомнике Пиннавела сможете сделать фото со слонами. Прогуляетесь по Нувара-Элия, прозванный "Маленькой Англией" из-за прохладного климата, окутанных туманом гор и террасных чайных плантаций. Уникальный тур с душевной атмосферой индонезийского острова. Вас ждут необычные локации и возможность сделать много потрясающих фотографий. Максимальный комфорт и опытный гид подарят возможность насладиться незабываемым путешествием.

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