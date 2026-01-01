Вы посетите развалины буддийской крепости Сигирия V века с остатками дворца и огромными фресками.
В древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре увидите многочисленные архитектурные памятники древности, возраст которых превышает 2000 лет. А в слоновьем питомнике Пиннавела сможете сделать фото со слонами.
Прогуляетесь по Нувара-Элия, прозванный "Маленькой Англией" из-за прохладного климата, окутанных туманом гор и террасных чайных плантаций.
В древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре увидите многочисленные архитектурные памятники древности, возраст которых превышает 2000 лет. А в слоновьем питомнике Пиннавела сможете сделать фото со слонами.
Прогуляетесь по Нувара-Элия, прозванный "Маленькой Англией" из-за прохладного климата, окутанных туманом гор и террасных чайных плантаций.
Описание тура
Шри-Ланка — вечное летоБесконечные пляжи вдоль побережья, чистое бирюзовое море, разнообразная природа, джунгли и холмы — все это большой и зеленый остров Шри-Ланка. Вы посетите развалины буддийской крепости Сигирия V века с остатками дворца и огромными фресками. В древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре увидите многочисленные архитектурные памятники древности, возраст которых превышает 2000 лет. А в слоновьем питомнике Пиннавела сможете сделать фото со слонами. Прогуляетесь по Нувара-Элия, прозванный "Маленькой Англией" из-за прохладного климата, окутанных туманом гор и террасных чайных плантаций. Уникальный тур с душевной атмосферой индонезийского острова. Вас ждут необычные локации и возможность сделать много потрясающих фотографий. Максимальный комфорт и опытный гид подарят возможность насладиться незабываемым путешествием.
Каждый день. Важно: после бронирования напишите точное время прилёта.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение индуистского храма
- Рыбный рынок
- Голландский канал в Негомбо
- Голландский форт в Негомбо
- Джая Шри Маха Бодхи
- Руванвели Маха Сейя
- Ритигала
- Подъем на Сигирию
- Посещение пещерного храма в Дамбулла
- Сад аюрведический
- Музей драгоценных камней
- Храм зуба Будды
- Королевский ботанический сад
- Частный слоновий парк Пинавела
- Башня Амбулувава
- Водопад Рамбода
- Чайная фабрика (дегустация чая)
- Почтовое отделение в Нувара-Элия
- Озеро Грегори
- Гольф клуб
- Город Элла
- Девятиарочный мост
- Маленький пик Адама
- Водопад Равана
- Национальный парк Яла
Что включено
- Русскоговорящий лицензированый Гид
- Выходные билеты
- Транспорт с кондиционером
- Встреча в аэропорту
- Джип на сафари
- Все местные налоги
- Отель (завтрак и ужин)
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Коломбо
Завершение: Любой отель от Калутара до Унаватуна
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Важно: после бронирования напишите точное время прилёта.
Экскурсия длится около 5 дней 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Коломбо
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