Мои заказы

Шри-Ланка: тур на 6 дней по природным достопримечательностям

Вы посетите развалины буддийской крепости Сигирия V века с остатками дворца и огромными фресками.

В древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре увидите многочисленные архитектурные памятники древности, возраст которых превышает 2000 лет. А в слоновьем питомнике Пиннавела сможете сделать фото со слонами.

Прогуляетесь по Нувара-Элия, прозванный "Маленькой Англией" из-за прохладного климата, окутанных туманом гор и террасных чайных плантаций.
Шри-Ланка: тур на 6 дней по природным достопримечательностям
Шри-Ланка: тур на 6 дней по природным достопримечательностям
Шри-Ланка: тур на 6 дней по природным достопримечательностям

Описание тура

Шри-Ланка — вечное лето

Бесконечные пляжи вдоль побережья, чистое бирюзовое море, разнообразная природа, джунгли и холмы — все это большой и зеленый остров Шри-Ланка. Вы посетите развалины буддийской крепости Сигирия V века с остатками дворца и огромными фресками. В древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре увидите многочисленные архитектурные памятники древности, возраст которых превышает 2000 лет. А в слоновьем питомнике Пиннавела сможете сделать фото со слонами. Прогуляетесь по Нувара-Элия, прозванный "Маленькой Англией" из-за прохладного климата, окутанных туманом гор и террасных чайных плантаций. Уникальный тур с душевной атмосферой индонезийского острова. Вас ждут необычные локации и возможность сделать много потрясающих фотографий. Максимальный комфорт и опытный гид подарят возможность насладиться незабываемым путешествием.

Каждый день. Важно: после бронирования напишите точное время прилёта.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посещение индуистского храма
  • Рыбный рынок
  • Голландский канал в Негомбо
  • Голландский форт в Негомбо
  • Джая Шри Маха Бодхи
  • Руванвели Маха Сейя
  • Ритигала
  • Подъем на Сигирию
  • Посещение пещерного храма в Дамбулла
  • Сад аюрведический
  • Музей драгоценных камней
  • Храм зуба Будды
  • Королевский ботанический сад
  • Частный слоновий парк Пинавела
  • Башня Амбулувава
  • Водопад Рамбода
  • Чайная фабрика (дегустация чая)
  • Почтовое отделение в Нувара-Элия
  • Озеро Грегори
  • Гольф клуб
  • Город Элла
  • Девятиарочный мост
  • Маленький пик Адама
  • Водопад Равана
  • Национальный парк Яла
Что включено
  • Русскоговорящий лицензированый Гид
  • Выходные билеты
  • Транспорт с кондиционером
  • Встреча в аэропорту
  • Джип на сафари
  • Все местные налоги
  • Отель (завтрак и ужин)
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Коломбо
Завершение: Любой отель от Калутара до Унаватуна
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Важно: после бронирования напишите точное время прилёта.
Экскурсия длится около 5 дней 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

Похожие туры на «Шри-Ланка: тур на 6 дней по природным достопримечательностям»

Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
На машине
Джиппинг
6 дней
3 отзыва
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Исследовать буддийское и колониальное наследие и вблизи рассмотреть диких животных
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
3 июл в 05:00
4 июл в 05:00
$2300 за всё до 2 чел.
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
На машине
Сплавы и рафтинг
На поезде
6 дней
3 отзыва
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
6 июл в 08:00
11 июл в 08:00
$1100 за человека
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
На машине
10 дней
10 отзывов
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Искупать слона, собрать чай на плантации и научиться стрелять из лука в племени аборигенов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
17 июл в 08:00
12 авг в 08:00
$1490 за человека
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
На машине
9 дней
5 отзывов
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Погладить слонов, узнать историю страны и понежиться под пальмами на мягком песке
Начало: Коломбо, аэропорт, до 18:00. Вас будет встречать г...
31 янв в 08:00
$2090 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо
$2400 за тур